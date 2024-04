video suggerito

Roma-Milan, dove vederla in TV e streaming in chiaro sulla Rai: le formazioni di Pioli e De Rossi Dopo l’1-0 dell’andata Roma e Milan si affrontano nella decisiva sfida di ritorno dei quarti di Europa League. Rossoneri chiamati a ribaltare il risultato per qualificarsi in semifinale. Diretta TV in chiaro su Rai 1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roma e Milan si affrontano questa sera all'Olimpico nella partita di ritorno dei quarti di Europa League: secondo Euroderby nel giro di una settimana, con i giallorossi e i rossoneri che ripartono dallo 0-1 a favore della squadra di De Rossi maturato nella gara d'andata. La Roma arriva all’appuntamento senza N’Dicka e Cristante mentre il Milan recupera Tomori, che era squalificato nella gara di San Siro. Calcio d'inizio alle ore 21:00, diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming gratis su RaiPlay oltre che su Sky e Dazn.

Roma-Milan in diretta TV: orario e canale

Partita: Roma-Milan

Data: giovedì 18 aprile 2024

Orario: 21:00

Dove si gioca: stadio Olimpico, Roma

Canale TV: Ra1, Sky, DAZN

Diretta streaming: RaiPlay+, Sky Go, DAZN, Now

Competizione: Europa League, quarti ritorno

La Roma reduce dal grande spavento di Udine, dove il malore che ha colpito N’Dicka ha portato alla conseguente sospensione del match contro la squadra friulana: la situazione è sotto controllo e le informazioni che il club giallorosso rende note in maniera ufficiale rassicurano sulle condizioni del difensore ivoriano. Adesso la squadra di De Rossi è concentrata per tentare di raggiungere le semifinali di Europa League per il secondo anno consecutivo. Dall'altra parte c'è il Milan, che dovrà rimontare il risultato e viene dal pareggio per 3-3 con il Sassuolo che ha lasciato invariate le distante sulla Juventus in campionato.

Dove vedere Roma-Milan in streaming

Roma-Milan sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1 e su Sky Sport e DAZN, come tutto il resto dell’UEFA Europa League. Sull’emittente satellitare i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.

Su DAZN la telecronaca del match sarà a cura di Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Dario Marcolin. I telecronisti Sky saranno invece Maurizio Compagnoni e Aldo Serena, mentre sulla RAI telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

La sfida tra Roma e Milan si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay in maniera gratuita e su Sky Go, DAZN e Now per gli abbonati.

Le probabili formazioni di Roma-Milan di Europa League

De Rossi non avrà Cristante e Ndicka e al loro posto toccherà a Smalling in difesa e a Bove in mezzo al campo. Per il resto dovrebbe essere confermata la formazione che ha vinto al Meazza sette giorni fa.

Pioli recupera Tomori e lo affianca a Gabbia. Giroud in avanti, con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao sulla trequarti; Bennacer con Reijnders in mediana.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Chi va in semifinale tra Roma e Milan, il pronostico

Alla Roma basta un pareggio, il Milan deve vincere con 2 gol di scarti per strappare il pass. Con un gol dei rossoneri si va ai supplementari. Per i bookmakers una sfida equilibrata aperta a qualsiasi risultato ma con il Milan che dovrà provare a ribaltare l0 0-1 subito all'andata. I precedenti sorridono ai rossoneri: nelle ultime 4 partite giocate all'Olimpico il Milan è uscito imbattuto con 3 vittorie e un pareggio