video suggerito

Pioli cade nella trappola di De Rossi prima di Roma-Milan: risposta stizzita in conferenza Una riflessione fatta dal tecnico della Roma alla vigilia del ritorno di Europa League non è piaciuta al tecnico milanista. Rossoneri all’ultima spiaggia? La reazione di Pioli è piccata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roma–Milan di questa sera vale la semifinale di Europa League. Il risultato dell'andata (0-1 a San Siro) obbliga i rossoneri a vincere con almeno due gol di scarto all'Olimpico, non c'è altra possibilità per avere la certezza di passare il turno (sempre che la sfida non si trascini fino ai calci di rigore).

La pressione è un buona parte sulle spalle del ‘diavolo' che deve rimontare rispetto all'andata, riscattare una prestazione controversa (a Pioli venne anche contestato di essersi lasciato incartare dall'avversario) e farlo in un ambiente molto caldo come l'Olimpico.

In conferenza stampa Daniele De Rossi si gioca anche questa carta nell'immediata vigilia della sfida che definisce uno "snodo cruciale": chi passa il turno affronterà una tra Bayer Leverkusen (neo campione di Germania) o West Ham e potrà ancora ambire a conquistare un trofeo importante.

"Sarà un crocevia stagionale del Milan per quanto riguarda gli obiettivi – le parole del tecnico della Roma in sede di presentazione del match -. Loro sanno che devono vincere per forza all'Olimpico altrimenti saranno eliminati. E quindi vivranno questa partita come ultima spiaggia".

La reazione di Pioli è arrivata in conferenza stampa. Prova a passare sopra quella frase ma quando gli viene rimarcata non può fare a meno di replicare. Si è sentito fare i conti in tasca e questo non gli è piaciuto: "Ho letto anche io… Sì, perché l'occasione è solo domani per superare il turno".

Questione chiusa? No, perché il tecnico del Milan poco dopo precisa: "Noi, però, la Champions League la giocheremo l'anno prossimo e domani daremo il massimo". Come a rimarcare una distanza e un concetto: noi una certezza l'abbiamo già e con essa anche l'obiettivo prefissato di un piazzamento che vale la partecipazione alla massima competizione continentale per club.

Schermaglie, anche questo fa parte del gioco e di un duello che si disputa sul filo dell'equilibrio e dei dettagli anche se sulla carta è la Roma a partire favorita. "Loro sono molto forti e negli ultimi anni hanno dimostrato di essere più forti di noi, ma all'andata abbiamo dimostrato che non c'è tutta questa differenza – ha aggiunto De Rossi -. I numeri dicono che sono superiori a noi, la carriera di Pioli è superiore alla mia, ma non c'è tutta questa differenza sul campo. Per me è 50-50".

All'Olimpico servirà il miglior Milan della stagione, come non lo si è visto all'andata. Altra nota dolente che Pioli intende cancellare. "A me dà fastidio perdere la partita, poi quello che si dice della partita ci sta. Quasi sempre i giudizi sono condizionati dal risultato finale. Però quella è stata un'altra partita".