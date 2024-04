Okafor specialista dalla panchina, entra e regala il pari al Milan: il Sassuolo torna in zona rossa

video suggerito

Okafor infrange i sogni di salvezza del Sassuolo nella partita contro il Milan: mentre i neroverdi assaporavano già tre punti pesantissimi e inaspettati contro la squadra di Pioli, lo svizzero entra dalla panchina e in pochi secondi salva la faccia ai suoi compagni segnando il gol del 3-3 negli ultimi minuti di partita. Un'azione provvidenziale che ha evitato ai rossoneri una sconfitta cocente che avrebbe messo fine alla striscia di cinque vittorie consecutive nel modo più brutale possibile.

La partita si mette immediatamente in salita perché dopo appena 4 minuti di gioco Pinamonti gela il pubblico rossonero con un tiro di destro potentissimo che indirizza subito il risultato. Il Sassuolo approfitta dell'ottima partenza e al 10′ trova addirittura il raddoppio con Lauriente che sfrutta una verticalizzazione perfetta di Thorstvedt per beffare Florenzi e bucare la porta difesa da Sportiello.

In una manciata di minuti il Milan è gelato e per provare a ribaltare l'inerzia della gara si affida alla sua stella Leao: il portoghese prova qualche accelerazione e al 20′ accorcia le distanze con una vera magia, un destro perfetto arrivato dopo un dribbling che mette a sedere due difensori. Nel finale del primo tempo i rossoneri diventano pericolosi e servono soltanto due miracoli di Consigli per tenere a galla il risultato e preservare il vantaggio.

Anche nella ripresa è il Sassuolo a cominciare con più convinzione. Al 53′ i neroverdi tornano ancora sopra di due gol grazie alla doppietta di Lauriente che anche questa volta sfrutta il suo destro preciso per mandare in rete un pallone rubato con astuzia da Ruan. Il francese poco più tardi spreca l'occasione della tripletta sbagliando completamente le sue scelte dopo un contropiede.

È Jovic a evitare al Milan il tracollo: al 59′ Reijnders fa ripartire la squadra, Consigli fa una parata ma sulla ribattuta arriva l'ex Viola, giusto in tempo per segnare la rete del 3-2 che infiamma il finale di partita. Pochi minuti più tardi i rossoneri sfiorano anche il pareggio con Chukwueze, ma il suo gol viene annullato per una posizione di fuorigioco ravveduta dall'arbitro.

Il finale però è davvero infuocato, con la squadra di Pioli che si gioca il tutto per tutto per evitare la sconfitta. All'84' arriva il clamoroso pareggio con Okafor che, appena entrato dalla panchina, impiega pochi secondi per essere decisivo e segnare il 3-3: è la quinta rete segnata da subentrato, nessuno in questa stagione è riuscito a fare meglio di lui.

Basta questo per evitare al Milan una sconfitta dolorosa. Il Sassuolo ha assaporato l'ossigeno della salvezza per qualche minuto ma il risultato condanna la squadra a ripiombare nella zona rossa, al penultimo posto con appena 26 punti. Giroud li ha graziati dalla sconfitta sbagliato un gol nei secondi finali, ma il punto guadagnato dai neroverdi ha comunque il sapore di rimpianto.