Rafael Leao sbaglia in allenamento prima di Roma-Milan, si alza una voce: “Aveva ragione Cassano” Leao sbaglia uno stop in allenamento alla vigilia di Roma-Milan di Europa League. Tra risate e battute scherzose si sente anche una voce in sottofondo: “Aveva ragione Cassano”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Rafael Leao presa di mira scherzosamente dai compagni di squadra che tirano in ballo Antonio Cassano. Clima disteso in casa Milan durante gli allenamenti odierni alla vigilia dei quarti di ritorno di Europa League contro la Roma. Nonostante lo svantaggio di un gol dopo lo 0-1 in favore dei giallorossi all'andata, i giocatori rossoneri provano a stemperare la tensione scherzando un po'. Su tutti Samuel Chukwueze che prova a capire chi tra i suoi compagni di squadra possa essere in grado di stoppare un pallone dopo averlo calciato in alto. Florenzi ci riesce in parte (il sole non aiuta ndr) ma poi però il nigeriano mette alla prova proprio Leao.

Il portoghese prova a stoppare la prima palla calciata in alto da Chukwueze ma l'aggancio non riesce. Florenzi lo sprona: "Se ci riesci mi mango un pezzo d'erba". L'ex Villarreal allora mette ancora alla prova Leao tra le risate generali che intanto già si sentivano in sottofondo. Compagni di squadra e membri dello staff tecnico rossonero divertiti hanno provato a stuzzicare l'attaccante che però sbaglia anche il secondo tentativo. "Quello non è uno stop" sottolinea ancora Florenzi. Leao non si capacita e a quel punto qualcuno tenta di aggiungere un po' di pepe a quel momento rincarando la dose: "Ha ragione Cassano". La risata a quel punto è generale.

"Taglia questo video eh" scherzano in campo mentre è in corso la diretta degli allenamenti. Il riferimento a Cassano riguarda chiaramente l'ultimo episodio che ha caratterizzato l'ex fantasista di Bari Vecchia che ha parlato proprio di Leao in collegamento alla Domenica Sportiva su Rai Due. "Siccome in Italia il campionato non è buono il problema è che lui pensa di essere un fenomeno e c’è gente che gli va dietro. È un buon giocatore che ha una gran forza fisica. Finito". Cassano rincara la dose: "Per 5 mesi e mezzo non ha segnato in un campionato farlocco poi fa due giocate, due accelerazioni “Aahh, è forte, vale…”. Vale cosa? Quando giocavo io 10, 15 anni fa lui non poteva giocare neanche in squadre che lottavano per il sesto o settimo posto".

Affermazioni che non lasciano indifferente Leao il quale attraverso il suo profilo X risponde con una emoji piuttosto eloquente, nello specifico quella che raffigura la faccia di un pagliaccio. Ma di certo non era stata la prima volta in cui Cassano ha preso di mira Leao sottolineando chiaramente di non essere un suo estimatore. Oggi scherzosamente anche i compagni di squadra gliel'hanno fatto notare. Un momento che è stato però utilissimo per stemperare un po' la tensione in vista di una sfida, quella contro la Roma, che vale praticamente una stagione.