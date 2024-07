video suggerito

De Rossi prende in mano in mercato della Roma: telefonata a Dovbyk dopo l’affare Soulé Daniele De Rossi ha preso in mano il mercato della Roma e fiuta l’affare Artem Dovbyk, capocannoniere dell’ultima Liga col Girona. L’allenatore giallorosso ha telefonato direttamente all’attaccante per convincerlo ad accettare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Daniele De Rossi ha preso in mano il mercato della Roma e fiuta l'affare Artem Dovbyk, capocannoniere dell’ultima Liga col Girona. L'allenatore giallorosso avrebbe telefonato personalmente l'attaccante ucraino per convincerlo ad accettare la proposta del club capitolino. Dovbyk sarebbe al centro del progetto tecnico e tattico della Roma che a breve ormai si appresta ad ufficializzare anche l'acquisto di Matias Soulé dalla Juventus. L'allenatore giallorosso dimostra di avere pieni poteri di manovra sul mercato come promesso dalla società al momento del rinnovo.

Insieme al ds Ghisolfi si sta quindi provando a chiudere per l'attaccante che prenderebbe il posto di Romelu Lukaku. Non sarà facile chiudere questa operazione dato che l'Atletico Madrid aveva già l'accordo da 40 milioni col Girona per il cartellino del giocatore. Trattativa al momento bloccata per via della mancata definizione delle commissioni. Difficoltà che avrebbe così convinto la Roma a farsi avanti per inserirsi nell'operazione e portare il giocatore in giallorosso. La Roma sta dunque preparando l'offerta da portare al Girona per il giocatore.

Daniele De Rossi durante gli allenamenti della Roma.

Le cifre della Roma per convincere il Girona ad accettare

Secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto l'agente di Dovbyk quest'oggi è stato a Roma per incontrare la dirigenza giallorossa. Saranno dunque decisive le prossime ore per capire quale sarà il destino del giocatore che ai Colchoneros avrebbe sostituito Morata finito al Milan dopo il pagamento della clausola da parte dei rossoneri. La Roma potrebbe provare a formulare un'offerta di una trentina di milioni di euro cercando di avvicinarsi ai 40 dell'Atletico grazie ai 10 milioni provenienti dalla cessione di Calafiori all'Arsenal.

Dovbyk con la maglia del Girona.

L'inserimento deciso di De Rossi che potrebbe risultare determinante per la riuscita dell'affare

Altri soldi dovrebbe inoltre arrivare anche dalla cessione di altri giocatori come Tammy Abraham che era anche finito nel mirino del Milan. Dovbyk gradirebbe anche la destinazione Roma ma bisognerà capire cosa ne sarà dell'Atletico Madrid. Il giocatore al momento guadagna 1,3 milioni di euro netti a stagione e De Rossi, nelle continue telefonate fatte a Dovbyk – come riferisce Fabrizio Romano – potrebbe aver anche garantito un adeguamento del suo ingaggio. Insomma, tutti nodi da sciogliere nelle prossime ore.