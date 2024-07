video suggerito

Kosice-Roma dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole Seconda uscita stagionale della Roma, che affronta Kosice: la squadra di Daniele De Rossi scenderà in campo al Kosice Football Arena alle ore 19:30. Diretta TV e streaming su DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Roma continua la preparazione per la stagione 2024-2025 e scende in campo per la seconda amichevole pre-season in casa del Kosice. I giallorossi saranno impegnati alla Kosice Football Arena oggi, lunedì 22 luglio 2024, con fischio d'inizio alle ore 19:30 e diretta TV e streaming su DAZN.

La squadra di Daniele De Rossi ha affrontato pochi giorni fa il Latina a Trigoria e per proseguire il lavoro di preparazione alla stagione che sta per iniziare se la vedrà col Kosice, che milita nella Niké Liga: l’allenatore giallorosso non avrà a disposizione Chris Smalling, che ha accusato nelle scorse ore un lieve risentimento muscolare e rimarrà a riposo in via precauzionale.

Dopo l'amichevole in Slovacchia la Roma sfiderà l'Olympiacos al Manlio Scopigno di Rieti prima di volare in Inghilterra, dove sono previste altre due amichevoli: la prima contro il Coventry City e la seconda in casa dell'Everton. C'è un po' di tensione nell'ambiente giallorosso perché i tifosi non sono soddisfatti del modo in cui la Roma sta operando sul mercato e da qualche ora si sta facendo largo sui social l'hashtag #FriedkinOut.

I convocati di DDR per l'amichevole in terra slovacca: Almaviva, Angelino, Baldanzi, Boer, Bove, Cama, Cherubini, Costa, Darboe, Feola, Graziani, Kumbulla, Le Fee, Levak, Marchetti, Nardin, Ndicka, Pisilli, Plaia, Reale, Ryan, Sangare, Solbakken, Sugamele, Svilar, Zalewski.

Partita: Kosice-Roma

Dove: Kosice Football Arena, Kosice

Quando: lunedì 22 luglio 2024

Orario: 19:30

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: amichevole

Dove vedere Kosice-Roma in diretta TV

La seconda uscita stagionale della Roma verrà trasmessa in diretta TV su DAZN. Telecronaca affidata a Edoardo Testoni.

Kosice-Roma dove vederla in diretta streaming

La gara amichevole si potrà seguire anche in streaming sempre su DAZN.

La probabile formazione della Roma contro il Kosice

De Rossi non avrà Dybala e Smalling a disposizione quindi punterà su Nardin in difesa e Zalewski in avanti spostando Solbakken al centro. In mediana Pisilli, Le Fée e Baldanzi.

ROMA (4-3-3): Boer; Sangaré, Nardin, Ndicka, Angelino; Pisilli, Le Fée, Baldanzi; Joao Costa, Solbakken, Zalewski. All. De Rossi.