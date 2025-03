video suggerito

Athletic-Roma dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni La Roma in campo per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2024-2025 contro l’Athletic Club: fischio d’inizio alle ore 18:45, diretta TV e streaming su Sky. Le scelte di formazione di Ranieri e Valverde. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Roma affronta l'Athletic Club per la partita di ritorno degli ottavi di finale dell'Europa League 2024-2025: i giallorossi saranno di scena al San Mames di Bilbao oggi, giovedì 13 marzo, con fischio d'inizio alle ore 18:45. Diretta TV e streaming su Sky.

La squadra di Claudio Ranieri arriva dall'importante vittoria per 1-0 in casa dell'Empoli mentre i baschi allenati da Ernesto Valverde arriva a questo importante appuntamento dopo il pareggio per 1-1 casalingo contro il Maiorca in Liga. La Roma è riuscita a vincere in rimonta la partita d'andata grazie alle rete di Angelino e di Eldor Shomurodov, che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio dei baschi con Inaki Williams: una prova di grande cuore e intelligenza da parte dei giallorossi che ora dovranno superare la prova del San Mames: l'Athletic cercherà in tutti i modi di superare il turno visto che la finale di Europa League si giocherà proprio nell'impianto progettato dell'architetto César Azkarate.

La vincente di questo confronto se la vedrà ai quarti di finale con chi supererà il turno tra il Fenerbahçe del grande ex José Mourinho e i Rangers: all'andata gli scozzesi hanno vinto per 3-1.

Partita: Athletic-Roma

Orario: 18:45

Dove: San Mames, Bilbao

Quando: giovedì 13 marzo 2025

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky GO, NOW

Competizione: Europa League 2024-2025, ottavi di finale

Athletic-Roma, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Athletic-Roma sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. La tv satellitare, previo abbonamento, garantirà la visione del match dell'Olimpico ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre la partita sarà disponibile in tv anche su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

Athletic-Roma, dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Roma e Athletic sarà inoltre trasmessa anche in diretta streaming, sempre per abbonati, sull'app di Sky Go disponibile su dispositivi mobili. Anche in questo caso la partita è visibile su NOW, disponibile sia su dispositivi mobili che fissi.

Athletic-Roma, le formazioni della partita di Europa League

Claudio Ranieri dovrebbe puntare sul 3-5-2 con Dybala e Dovbyk in attacco, sugli esterni Saelemaekers e Angelino mentre la mediana vedrà il ritorno di Paredes con Koné e Pisilli mezzali. In difesa pesa l'assenza di Celik e al suo posto potrebbe partire titolare Hummels (ballottaggio con Rensch), con Mancini e Ndicka a completare il reparto. Svilar tra i pali.

Ernesto Valverde deve recuperare la rete di svantaggio e punterà su Sannadi come punta con Inaki Williams, Gomez e Nico Williams a supporto nel solito 4-2-3-1. Sancet è ancora in dubbio e per questo Gomez resta il favorito per una maglia da titolare. In mediana spazio alla coppia Ruiz de Galarreta e Jauregizar mentre in difesa non ci saranno Vivian, che si è infortunato all'Olimpico, e Yerey, espulso all'andata: i centrali di difesa saranno Nunez e Aitor Paredes, con Gorosabel e Berchiche sulle fasce.

ATHLETIC CLUB (4-2-3-1): Agirrezabala; Gorosabel, Nunez, A. Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Inaki Williams, Gomez, Nico Williams; Sannadi. Allenatore: Ernesto Valverde.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.