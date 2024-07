Perché i tifosi della Roma usano #FriedkinOut sui social: è un segnale per la proprietà

video suggerito

Perché i tifosi della Roma usano l'hashtag #FriedkinOut sui social: è un segnale per la proprietà, colpevole di essersi mossa in ritardo sul mercato.

A cura di Vito Lamorte

L'inizio della stagione 2024-2025 si avvicina e le squadre si preparano per farsi trovare pronte, tra ritiri e mercato. La Roma è una delle squadre che si è mossa meno con le operazioni in entrata e i tifosi giallorossi non stanno apprezzando per niente l'operato dei Friedkin fino a questo momento: per questo motivo l'hashtag #FriedkinOut è sempre più presente sui social.

Il club capitolino ha concluso l'acquisto di Le Fée dal Rennes, Sangaré dal Levante, il portiere Ryan e ha definito l'arrivo a titolo definitivo di Angelino dal Lipsia. Di questo piccolo elenco, di certo il trasferimento più interessante è quello del centrocampista francese ma manca ancora tanto per completare la rosa di Daniele De Rossi e il tempo si accorcia sempre di più.

Perché i tifosi della Roma usano #FriedkinOut sui social

I tifosi della Roma nelle scorse ore hanno iniziato ad utilizzare l'hashtag #FriedkinOut per criticare l'operato della società sul mercato e per i pochi colpi in entrata fatti per rinforzare la rosa. Questo si è verificato sia su Instagram, dopo nella sezione commenti dell'ultimo post pubblicato dal club capitolino sono stati numerosi i commenti con l'hashtag e lo stesso è accaduto anche su X.

Questa ‘dimostrazione' da parte di una fetta di tifosi giallorossi è fatta perché il mercato stenta a decollare e la rosa è quasi identica a quella della scorsa stagione. Ghisolfi è arrivato nella Capitale con grandi attese ma sta lavorando da poco tempo per poter dare un giudizio sul suo operato finora: nel frattempo, però, le concorrenti per la Champions League in vista del prossimo anno lavorano per rafforzarsi.

Soulé alla Roma, tutto bloccato. En-Nesyri al Fenerbahçe

Non si sblocca l’affare che dovrebbe portare Matias Soulè alla Roma: i giallorossi non si schiodano dai 25 milioni, bonus compresi, messi sul piatto qualche giorno fa, mentre la Juventus vuole 30. Ghisolfi e Souloukou hanno ottenuto il sì convinto del calciatore ma non hanno intenzione di assecondare le richieste provenienti da Torino perché sono convinti che non ci siano altre offerte di tale portata.

Per quanto riguarda la questione attaccante, En-Nesyri non sarà più un obiettivo d'ora in poi perché il marocchino ha scelto il Fenerbahçe. Al Siviglia andranno 20 milioni più bonus, nelle prossime ore le visite mediche.