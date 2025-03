video suggerito

La tabella Champions dei tifosi del Milan: c'è solo una strada per arrivare al quarto posto La tabella per andare in Champions League fatta dai tifosi del Milan sui social: per il quarto posto il Diavolo ha solo un'opzione ed è quella di vincere tutte le partite.

A cura di Vito Lamorte

La tabella per andare in Champions League fatta dai tifosi del Milan sui social è diventata virale ma per il quarto posto il Diavolo ha solo un'opzione ed è quella di vincere tutte le partite. I rossoneri sono a -8 dalla Juventus, che attualmente occupa l'ultima posizione utile per qualificarsi alla massima competizione europea il prossimo anno, e devono provare a fare di tutto per scalare la classifica

La squadra di Sergio Conceiçao, allenata da Paulo Fonseca fino a Natale, ha perso molto terreno negli ultimi due mesi e tra lei e il quarto posto ci sono ben cinque squadre: Juve, Lazio, Bologna, Roma e Fiorentina. Non è affatto semplice perché mancano 10 partite e dovrebbe recuperare 8 punti ma alcuni tifosi rossoneri ci credono ancora.

La tabella per la Champions League dei tifosi del Milan

Da qualche giorno sui social è diventata virale una tabella di alcuni tifosi che traccia il percorso verso la qualificazione alla prossima Champions League a discapito delle squadre che prima della giornata numero 29 precedono il Milan: l'unica opzione contemplata di questa ‘strada europea' è la vittoria in tutti e dieci in match che i rossoneri disputeranno dal Como fino al Monza.

Nessun pareggio, nessuna sconfitta: 30 punti in 10 partite per la squadra di Sergio Conceiçao per raggiungere l'obiettivo nonostante alcuni scontri diretti con Napoli, Fiorentina, Atalanta, Bologna e Roma. Nessun timore degli avversari per un percorso dei rossoneri ipotizzato dai supporter del Diavolo.

Mentre le concorrenti dovrebbero subire più di una battuta d'arresto, per la tabella stilata i rossoneri andranno spediti verso l'ultimo posto per la prossima Champions League e chiuderebbero con 74 punti davanti alla Juventus (71) e alla Lazio (69), che andrebbero in Europa League. La Conference League toccherebbe al Bologna e la Roma rimarrebbe fuori da tutto.

Naturalmente gli unici a sperare che tutto ciò accada sono i tifosi del Milan. Basterà aspettare un paio di turni di campionato per capire se questa previsione si è avvicinata, almeno un po', alla realtà.