Lazio-Juventus dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni Big match all'Olimpico dove la Lazio di Tudor, all'esordio sulla panchina biancoceleste, affronta la Juve di Allegri. Il nuovo tecnico potrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1 con Immobile unica punta. Allegri con Chiesa e Kean.

Lazio–Juventus è il big match della 30ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle 18 allo stadio Olimpico con diretta tv su Dazn e Zona Dazn. Igor Tudor, ex bianconero (da calciatore e da allenatore come vice di Andrea Pirlo), esordisce sulla panchina dei biancocelesti al posto di Maurizio Sarri (le cui dimissioni hanno fatto molto rumore) e va a caccia di una vittoria che può dare una scossa all'ambiente e alla classifica. Proverà a fare un doppio sgarro ai bianconeri che saranno avversari alla vigilia di Pasqua e martedì prossimo, in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia (a Torino).

La Lazio è reduce dalla vittoria per 3-2 in rimonta contro il Frosinone: un risultato che ha spezzato il periodo negativo scandito da ben quattro sconfitte consecutive e culminato con l'addio dell'ex tecnico. Quanto ai bianconeri, non vivono uno dei periodi migliori: 2 punti conquistati nelle ultime 3 giornate (doloroso anche lo 0-0 allo Stadium con il Genoa) hanno alimentato polemiche nei confronti di Massimiliano Allegri.

All’andata la Juventus vinse 3-1 grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Chiesa. Ma da allora sono cambiate molte cose, in particolare si attende il riscatto di Ciro Immobile che – dopo l'aggressione verbale subita mentre era in auto con moglie e figlio – proverà a riscattarsi forte anche del sostegno del nuovo allenatore. Ci sarà lui in cima all'attacco della formazione che Tudor è orientato a schierare con il modulo 3-4-2-1, con Zaccagni e Luis Alberto alle spalle della punta. "Non ci sono gerarchie, sceglierò quelli che mi daranno maggiori garanzie", ha spiegato in conferenza. Nella Juve non ci sono Vlahovic (squalificato dopo l'espulsione contro i liguri) e Milik (infortunato): Kean affianca Chiesa.

Partita: Lazio-Juventus

Orario: 18:00

Data: sabato 30 marzo 2024

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Diretta TV: Dazn, Zona Dazn

Diretta Streaming: Dazn

Competizione: Serie A, 30ª giornata

Dove vedere Lazio-Juventus in diretta tv

Lazio-Juventus verrà trasmessa in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) su Dazn e sarà visibile utilizzando una smart tv compatibile oppure adattando l'apparecchio televisivo con dispositivi quali una console Playstation o XBox, Amazon Firestick e Google Chromecast, o TimVision Box. In alternativa la partita sarà visibile anche su Zona Dazn (canale 214 di Sky, ma solo per gli utenti che hanno attivato il servizio a pagamento). La telecronaca del match sarà condotta da Pierluigi Pardo, che avrà al suo fianco per il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Lazio-Juventus, dove vederla in diretta streaming

Anche in diretta streaming Lazio-Juventus sarà trasmessa su Dazn, a cui collegarsi direttamente dal sito oppure attraverso la app sfruttando i consueti dispositivi fissi e mobili. Non è prevista diretta on-line né su Sky Go né su NOW.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

Come giocherà la Lazio di Tudor? Il neo allenatore è orientato a schierare la squadra con il 3-4-2-1 che avrà Immobile in cima al reparto offensivo con Zaccagni e Luis Alberto a supporto. Tra i pali non ci sarà Provedel (infortunato), al suo posto giocherà Mandas. A centrocampo agiranno Cataldi e Guendouzi. A Roma la Juve si presenta con pesanti defezioni in attacco (Vlahovic fermato dal giudice sportivo, Milik infortunato). Chiesa dovrebbe essere affiancato a Kean (o Yildiz). Rabiot ci sarà dall'inizio a centrocampo.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Felipe Anderson, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Luis Alberto, Zaccagni; Immobile

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean