La grande occasione di Kean in vista di Lazio-Juve: non segna da un anno ma è l’unica punta disponibile Moise Kean ha la sua grande occasione in vista di Lazio-Juventus alla ripresa del campionato di Serie A. Allegri ha solo lui come unica punta di ruolo a disposizione viste le assenze di Vlahovic e Milik. Il centravanti bianconero non segna da un anno e spera ancora in una chiamata per gli Europei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'ultimo gol di Moise Kean con la Juventus risale al 1 aprile 2023 in occasione della sfida di campionato dei bianconeri contro il Verona. Da quel momento è trascorso un anno in cui l'attaccante della Vecchia Signora non è più riuscito a gonfiare la rete. Senza Vlahovic squalificato e Milik infortunato, alla ripresa del campionato contro la Lazio, Kean si trova però ora improvvisamente fondamentale per Allegri. Unica punta a disposizione dopo una stagione falcidiata dagli infortuni e da sicuro partente dato che era già stato ceduto all'Atletico Madrid a gennaio.

Proprio i problemi fisici del giocatore, dopo le visite mediche dei Colchoneros, hanno fatto cambiare idea agli spagnoli che hanno rispedito a Torino l'attaccante bianconero. Da quel momento in poi per lui solo due presenze per un totale di 22 minuti contro Atalanta e Genoa nelle ultime di sfide di campionato della Juventus prima della sosta nazionali. Oggi Kean però è il candidato numero uno per una maglia da titolare contro i biancocelesti di Tudor a caccia di riscatto proprio contro i bianconeri che non vincono da ormai troppo tempo.

Allegri ha sempre riservato sorprese di formazione quando la Juventus era in emergenza in un determinato reparto. La scelta scontata è sempre stata un'opzione non gradita al tecnico livornese e per questo all'Olimpico, nel match di sabato, non è escluso che possa anche pensare di sorprendere tutti. Ma appare impossibile rinunciare a Kean avendo poi a disposizione in quel ruolo solo Chiesa e Yildiz che sono seconde punte. E così Kean avrebbe anche la possibilità di giocarsi una grossa fetta del suo futuro in questo complicato finale di stagione.

Sarà da capire infatti se l'attaccante e la Juventus vorranno ancora proseguire insieme o dirsi addio dopo questa stagione. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 impone alle parti una scelta. Da un lato il club che non ha ancora rinnovato, non vorrebbe rischiare di perderlo a zero qualora decidesse di non puntarci, dall'altra il giocatore potrebbe non gradire un'altra stagione in ombra. Ecco perché contro la Lazio diventa fondamentale anche per il futuro di Kean con l'Italia in vista degli Europei. Spalletti ci ha sempre puntato e non è detto che un posto non sia ancora disponibile per l'attaccante di Vercelli.