Kean nella notte rispedito alla Juventus da Madrid: deve decidere il suo futuro in poche ore Il futuro di Moise Kean è ora incerto. La Juventus si ritrova il giocatore in rosa dopo aver deciso di cederlo. La trattativa saltata con l'Atletico Madrid ha ribaltato tutto. Ora l'attaccante ha solo due opzioni da percorrere.

A cura di Fabrizio Rinelli

Non sarà facile ma Moise Kean sarà chiamato a decidere anche lui insieme alla Juventus il suo futuro nelle ultimissime ore di calciomercato. La cessione dell'attaccante all'Atletico Madrid è saltata clamorosamente sul più bello quando ormai c'erano solo da superare le visite mediche di rito. Una formalità di fatto dopo l'accordo trovato tra i club per un prestito oneroso del giocatore ai Colchoneros per 500mila euro. Il recupero dall'infortunio alla tibia è in realtà più lungo di quanto era stato prospetto agli spagnoli dallo staff medico bianconero e per questo è saltato tutto.

Il giocatore nella notte è tornato a Torino visibilmente provato. È salito in fretta su un van per fare ritorno alla Continassa e proseguire il suo percorso con la Juventus. Un cammino che però, vista la vicenda Atletico Madrid, quest'anno era di fatto già finto. Il giocatore era finito a fare il quinto attaccante di Max Allegri che partita dopo partita, anche a causa dei suoi infortuni, ha valorizzato altri profili vedendo sbocciare soprattutto l'esplosione di Yildiz. Proprio le prestazioni del turco hanno convinto la Juve a lasciar partire Kean che ora ha solo due strade da scegliere.

Kean in allenamento con l'Italia.

La prima è quella più semplice ma anche più complessa: trovare una squadra che possa accoglierlo e garantirgli il minutaggio che cerca in queste ultimissime ore di mercato. La Fiorentina, che pure si era mossa in maniera concreta per lui, si sta concentrando su Belotti. Il Monza resta un'incognita anche se ha ormai preso Djuric che pare abbia coperto quel vuoto in attacco che Palladino aveva esigenza di colmare. Certo, uno come Kean farebbe comodo, ma in questo momento, con così poco tempo a disposizione per iniziare una trattativa, non sembra essere più una priorità.

Il giocatore preferirebbe sempre l'estero ma al momento in questo senso non si sta muovendo nulla. E allora ecco la seconda strada che potrebbe scegliere il giocatore, la più tortuosa: quella di rimettersi a disposizione di Allegri e riconquistare la fiducia del tecnico. Non sarà facile anche se i continui infortuni di Chiesa e le prestazioni altalenanti di Milik potrebbero presto portare Kean ad essere nuovamente considerato come prima scelta al fianco di Vlahovic in attacco alternandosi con Yildiz. Insomma, ha poco tempo per decidere il suo futuro anche in ottica Europei.