I giocatori del Real Madrid sanno cos'è il rispetto: sul campo del City ripetono tutti lo stesso gesto Anche a poche ore dalla sfida cruciale contro il Manchester City in Champions League, i giocatori del Real Madrid mostrano tutta la loro classe con un gesto di grande rispetto.

A cura di Ada Cotugno

Anche a poche ore da una partita decisiva di Champions League il Real Madrid mantiene intatta la sua classe: i giocatori si sono recati all'Etihad per l'ultimo allenamento prima della partita contro il Manchester City e durante l'ingresso in campo hanno fatto molta attenzione per non calpestare gli stemmi del club impressi sul pavimento. Un piccolo gesto in segno di rispetto verso il club di casa, diventato ormai una tradizione tutta spagnola.

I giocatori sono stati ripresi da una telecamera mentre attraversavano il tunnel che dagli spogliatoi conduce il campo. Salta agli occhi l'attenzione maniacale che ognuno di loro ha nell'evitare accuratamente di calpestare lo stemma del City, posto proprio in corrispondenza della porta: nessuno di loro appoggia il piede sul disegno, a partire dai veterani fino agli ultimi arrivati come Jude Bellingham che ci passa attorno per evitare di infrangere questa sorta di regola non scritta.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere nello stadio della squadra inglese, una delle tante che ha deciso di decorare i pavimenti con il suo stemma. In occasione dei quarti di finale giocati nel 2022 anche i giocatori dell'Atletico Madrid erano stati ripresi mentre camminavano cercando di non calpestare quell'area precisa, così da non poggiare i piedi sullo scudo del City: nello stesso e identico punto, proprio davanti alle scale che portano verso gli spogliatoi, Rodrigo de Paul, Angel Correa e Luis Suarez si dimostrarono attenti durante il percorso, deviato appositamente per non passare sul disegno.

Sono state proprio le due squadre di Madrid a dare vita a questa tradizione tutta spagnola, mostrata diverse volte quando si trovavano in casa degli avversari. Un gesto molto semplice ma che denota grande rispetto, un fattore da non sottovalutare mai neanche prima di una partita così importante che può decretare l'accesso alle semifinali di Champions League.