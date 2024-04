video suggerito

Manchester City-Real Madrid, dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Amazon Prime o Sky: le formazioni Manchester City-Real Madrid, ultimo atto del quarto di finale di Champions League dopo il pirotecnico 3-3 dell’andata, si gioca oggi alle 21:00. Chi si qualifica sfiderà la vincente tra Bayern Monaco e Arsenal. Bellingham e Haaland i due protagonisti più attesi, diretta esclusiva su Amazon Prime Video. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

All'andata è finita con uno spettacolare 3-3, ora è di scena il ritorno dei quarti di finale di Champions tra il Manchester City di Guardiola e il Real Madrid di Ancelotti. Una sfida che è una finale anticipata e che annuncia ancora una volta uno straordinario momento di sport: via alle 21:00, in caso di perfetto equilibrio si passerà ai supplementari e poi ai calcio di rigore. Diretta TV e in streaming su Amazon Prime Video in esclusiva.

All'Etihad Stadium c'è il tutto esaurito per la sfida stellare tra i Galacticos e i campioni d'Europa in carica che si confrontano per un posto tra le migliori quattro di Champions League: si riparte dal pirotecnico 3-3, in attesa di conoscere anche l'eventuale avversario in semifinale, dalla vincente di Bayern-Arsenal. Questa sera a Manchester si rinverdisce un confronto che oramai è diventato un classico europeo di lusso e che non manca mai di far discutere: è il terzo anno consecutivo che Blancos e Citizens si affrontano nella massima competizione dell'UEFA.

Partita: Manchester City-Real Madrid

Orario: 21:00

Dove: Stadio Etihad (Manchester)

Quando: mercoledì 17 aprile 2024

Diretta TV: Amazon Prime Video

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Competizione: quarti di finale Champions League (ritorno)

Manchester City-Real Madrid, dove vederla in diretta TV

L'ultimo e decisivo atto di Manchester City-Real Madrid è visibile in TV per gli abbonati di Amazon Prime Video, che potranno gustarsi il ritorno dei quarti di finale di Champions League in diretta. A bordo campo per i pre e post partita ci saranno Giulia Mizzoni insieme a Clarence Seedorf, Fabio Cannavaro e Claudio Marchisio. Per vedere il match bisogna aver sottoscritto un abbonamento a Prime e usufruire di un Smart TV connessa a internet.

Dove vedere Manchester City-Real Madrid in diretta streaming

C'è anche la possibilità di assistere al match in diretta streaming, sempre e solamente su Amazon Prime Video. La telecronaca di Manchester City-Real Madrid, sarà affidata come sempre in queste occasioni, a Sandro Piccinini coadiuvato da Massimo Ambrosini come seconda voce e commento tecnico. A bordocampo due inviati d'eccezione, come Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato.

Champions League, le probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid

4-3-2-1 per Pep Guardiola che in avanti si affida ad Haaland– che dovrà riscattarsi dopo l'andata – come unico terminale offensivo per schiacciare la difesa spagnola e permettere movimento e inserimenti dei trequartisti che saranno Grealish e Foden. L'obiettivo del City è quello di tenere palla alta e per farlo ci sarà tanto lavoro in mezzo al campo per Rodri, Kovavic e Bernardo Silva. Da evitare di subire gol come è accaduto in Spagna: davanti a Ortega Moreno, difesa a 4 con Aknij e Stones sui lati mentre centrali saranno Ruben Dias e Gvardiol.

Ancelotti schiera il tandem oramai titolare, con Vinicius e Rodrygo che dovranno permettere a Bellingham di poter svariare con maggior libertà. A fare il solito lavoro sporco in mediana Valverde e Kross ai lati con Camavinga diga centrale a difesa del reparto arretrato ma anche per interrompere i fraseggi del City e pressare i possessori di palla. Davanti a Lunin, Carvajal, Rudiger e Tchouameni dovranno fare buona guardia per evitare sgradite sorprese.

MANCHESTER CITY (4-3-2-1): Ortega Moreno; Akanji, Ruben Dias, Gvardiol, Stones; Rodri, Kovacic, Bernardo Silva; Grealish, Foden; Haaland. All. Guardiola

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Tchouameni, F. Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. All. Ancelotti