Guardiola fa un appello ai tifosi del City per battere il Real in Champions: “Servirà molto rumore”

Pep Guardiola aspetta il Real Madrid nei quarti di ritorno di Champions League e avverte il suo Manchester City. Il 3-3 dell'andata fa presagire a un'altra partita emozionante sfida tra due delle squadre più forti nella competizione e in Europa. Il tecnico degli inglesi però ha un obiettivo ben preciso in testa: "Siamo pronti e vogliamo arrivare in semifinale per il quarto anno consecutivo". Per farlo avrà bisogno che i suoi giocatori siano concentrati e soprattutto abbiano anche la giusta carica da parte dei propri tifosi.

"La nostra gente ci aiuterà, servirà molto rumore, anche da parte di coloro i quali non sono venuti a Madrid – ha spiegato – Avremo bisogno della nostra gente, dovremo essere noi stessi e pronti a rendere al meglio delle nostre possibilità, se no non si può arrivare a giocare una semifinale di Champions". Il fattore relativo alle motivazioni per questa partita è fondamentale secondo Guardiola: "Dobbiamo avere questa pressione per non perdere una partita – ha aggiunto – Se pensi di essere pronto c'è qualcosa che non va, abbiamo bisogno di questo qualcosa in più".

Guardiola a colloquio con Haaland.

Dal punto di vista tecnico l'allenatore del City ha aggiunto poco. Si tratta di due squadre dall'enorme potenziale e che inevitabilmente fin dall'inizio sono state indicate come le candidate pretendenti al titolo: "Dobbiamo cambiare qualcosa rispetto all'andata dove a tratti abbiamo giocato meno bene degli altri – spiega – Abbiamo 24 ore al giorno per prepararci e l'importante è prendere le decisioni giuste". Guardiola più di tutto non si fida soprattutto di Ancelotti: "Dobbiamo essere pronti a eventuali sorprese".

Il tecnico poi aggiunge ancora: "Dobbiamo avere la mentalità giusta, essere pronti a soffrire, per non arrendersi mai – continua ancora – Ci saranno sempre in ogni partita momenti positivi da sfruttare e speriamo di averne il più possibile anche nella partita di domani. Il Real Madrid lo rispetto molto ma non lo temo, niente paura"

La mentalità e l'approccio alla partita saranno dunque fondamentali: "Il successo di questa stagione è che siamo lì, in tutto – ha spiegato Guardiola – Adesso dipende da noi stessi". Fa Cup, Premier League e Champions sono dunque tutte competizioni che il City sta ancora disputando ma il tecnico degli inglesi teme che in pochi giorni si possa perdere tutto. In primis l'uscita dalla Champions: "Gente come Kroos e Modric sono un'ispirazione e poi Bellingham ha avuto un impatto enorme, gestisce bene la pressione".