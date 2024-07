Arda Güler fa l’assist a Demiral e provoca i tifosi dell’Austria: dagli spalti piove di tutto

video suggerito

Arda Güler fa l'assist a Demiral e provoca col dito all'orecchio i tifosi dell'Austria: dagli spalti lanciano di tutto. Il talentuosissimo calciatore della Turchia è stato uno dei protagonisti della vittoria della sua nazionale negli ottavi di finale di EURO 2024: così la squadra di Vincenzo Montella ha staccato il pass per i quarti, dove troverà l'Olanda.

Il numero 8 della Turchia ha calciato un angolo perfetto per il compagno, che ha realizzato la sua personale doppietta con un fantastico stacco di testa sul primo palo: il calciatore del Real Madrid dopo aver visto la palla entrare in rete si è portato la mano all'orecchio per provocare i tifosi dell'Austria, che iniziano a lanciargli di tutto dagli spalti.

Arda Güler provoca col dito all'orecchio i tifosi dell'Austria

Il giovanissimo talento della Turchia fa l'assist del 2-o a Demiral da calcio d'angolo e dopo aver visto la palla terminate in rete provoca col dito all'orecchio i tifosi dell'Austria, che non ci stanno e dagli spalti gli lanciano di tutto. Subito arrivano i compagni in soccorso per portarlo via ma lui continua comunque a fissarli anche da lontano.

Non sappiamo se questa reazione è dovuta a qualcosa che era successo in precedenza ma fino a quel momento Arda Güler aveva giocato come sempre e senza particolari situazioni da segnalare dal punto di vista comportamentale.

Il suo zampino nei gol c’è anche nella prima rete, segnata sempre da Demiral, quando calcia un angolo velenoso e mette in difficoltà la difesa dell'Austria.

Arda Guler domina il gioco in Austria-Turchia

Il giovane trequartista è stato uno dei migliori della squadra di Montella coniugando giocate di altissima qualità e tanta corsa al servizio dei compagni. È riuscito a ‘ripulire' tutti i palloni che gli sono stati recapitati e ha permesso giocare offensive di buon livello alla Turchia.