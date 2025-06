video suggerito

Cos'è successo tra Palmeiras e Al Ahly: partita sospesa e poi ripresa, tifosi invitati a lasciare gli spalti La sfida tra Palmeiras e Al Ahly al Mondiale per Club era stata prima sospesa per 40 minuti e poi ripresa dopo un avviso di allerta meteo. Il pubblico era stato invitato a mettersi al riparo e lasciare gli spalti.

A cura di Fabrizio Rinelli

La sfida tra Palmeiras e Al Ahly al Mondiale per Club era stata sospesa a causa di un'allerta meteo che ha portato l'arbitro Taylor a interrompere il gioco a metà ripresa con i brasiliani in vantaggio per 2-0. Nonostante il cielo fosse sereno e la temperatura allo stadio piuttosto alta, era stato deciso di evacuare gli spalti per l'imminente arrivo di una tempesta al MetLife Stadium di New York. E così dopo Pachuca-Salisburgo interrotta per nubifragio, sembra che un altro match potesse essere sospeso al Mondiale per Club.

I brasiliani conducevano avanti di due gol grazie all'autorete di Abou Ali e al raddoppio firmato da Lopez poi l'invito dell'arbitro a guadagnare gli spogliatoi. Nel frattempo sugli spalti era apparso un avviso sul maxischermo che invitava il pubblico a lasciare gli spalti proprio per l'imminente arrivo di una tempesta. Anche lo speaker allo stadio avvisava il pubblico del cambiamento climatico in corso. Il match è stato sospeso inizialmente per almeno 40 minuti ma poi è ripreso con le due squadre regolarmente in campo e i tifosi sugli spalti.

Dopo gli inviti da parte dello speaker anche attraverso il maxischermo l'organizzazione ha voluto invitare i tifosi per sicurezza a lasciare gli spalti per mettersi al riparo: "Attenzione, per favore. Per la vostra sicurezza, a causa del maltempo, vi faremo lasciare l'area Seating Bowl e rifugiarvi all'interno dello stadio – si leggeva nel testo apparso sugli schermi dello stadio -. Il personale di Eventi è a disposizione per guidarvi e assistervi. Chi si trova sul campo, è pregato di procedere a passo lento verso il tunnel più vicino, la West Hall o il corridoio di servizio".

Il momento in cui la partita è ripresa.

La partita è poi ripresa sul punteggio di 2-0

Dopo 40 minuti circa però forse si è resi conto che il pericolo del maltempo non era poi così imminente e per questo le due squadre sono state invitata a rientrare in campo per riprendere il gioco così come i tifosi a riprendere posto sugli spalti. Il cielo appare sereno così come la temperatura molto alta ma il cambiamento climatico evidentemente era dietro l'angolo. Un segnale di quanto la FIFA voglia fare massima attenzione alle questioni climatiche per garantire la sicurezza di giocatori, addetti ai lavori e tifosi sugli spalti durante il Mondiale per Club.