Ancelotti risponde a Guardiola che teme sorprese dal Real contro il City: "Può stare tranquillo" Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Manchester City-Real Madrid valida per il ritorno dei quarti di Champions. Il tecnico italiano risponde a Guardiola che si aspetta sorprese tattiche dal tecnico delle Merengues: "Può stare tranquillo, non farò magie".

A cura di Fabrizio Rinelli

"Io e Guardiola ci conosciamo molto bene. Può stare tranquillo, non farò magie domani". Carlo Ancelotti risponde così al tecnico del Manchester City che domani sfiderà in casa il Real Madrid nel ritorno dei quarti di Champions League. L'allenatore delle Merengues fa sapere come Pep possa star sereno nonostante abbia dichiarato di aspettarsi sorprese dagli spagnoli in questa partita. Ancelotti esclude questa possibilità non svelando le sue carte e spiega: "All'andata è finita in pareggio e ci sono altri 90 minuti in cui può succedere di tutto. Siamo fiduciosi".

Chiaramente Ancelotti teme l'organizzazione di gioco del Manchester City e soprattutto della pericolosità di Haaland: "Il fatto che non sia apparso all'andata è un vanto per la difesa, ma può essere il miglior centravanti del mondo e sarà sempre pericoloso". Ancelotti scherza un po' di fronte a chi gli chiedeva come trascorrerà la notte: "Resto sveglio se stasera mangio troppo a cena – scherza Ancelotti – Ho molta fiducia nella mia squadra e siamo molto, molto bravi. No, niente mi tiene sveglio la notte".

Ancelotti si tiene alla larga da chi continua a dare City e Real Madrid favorite per la vittoria finale del torneo: "Ci sono molte squadre in Europa che sono estremamente forti e possono vincere questa competizione, ma è vero che ci siamo affrontati molto negli ultimi anni e sono sempre state partite molto divertenti. Domani sarà uguale, spettacolare". Oltre ad esaltare Bellingham, reputandolo già maturo nonostante la sua giovane età, Ancelotti ribadisce di non temere il City nonostante i numeri e i record a favore: "Ognuno guarda le statistiche come vuole, io penso che possano essere interrotte".

Poi il tecnico del Real Madrid, così come fatto da Guardiola, si affida ai propri tifosi. Li tranquillizza il tecnico italiano: "Credo che i tifosi del Real Madrid siano tranquilli, non irrequieti – ha spiegato – In questa competizione non devi essere il più irrequieto, ma il più felice. Sanno che il Real Madrid ha sempre giocato in Champions League. Non vedo preoccupazione, ma fiducia". In chiusura solo una battuta dal punto di vista tattico per la sfida di domani: "Difendere bene, non perdere palla inutilmente e sfruttare le transizioni".