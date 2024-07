video suggerito

Füllkrug al Milan, il nome a sorpresa per il mercato del Diavolo: perché può arrivare davvero Niclas Füllkrug al Milan, quello dell’attaccante tedesco è il nome a sorpresa per il mercato del Diavolo: cosa può convincerlo ad accettare la corte dei rossoneri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il nome di Niclas Füllkrug irrompe nel mercato del Milan. Il club rossonero sta lavorando per rinforzare l'attacco di Paulo Fonseca e dopo aver perso Joshua Zirkzee sta valutando altri profili: quello più gettonato è Alvaro Morata ma nelle ultime ore si è parlato anche di Tammy Abraham e di Niclas Fullkrug.

A riportare la notizia dell'interessamento per il centravanti tedesco è Sky Sport, secondo cui la dirigenza rossonera vorrebbe prendere due attaccanti: il primo obiettivo è Alvaro Morata, al quale è stato offerto un contratto di quattro anni con opzione a 5.5 milioni di euro, mentre sul secondo ci sono diversi nomi in ballo e si stanno facendo delle valutazioni.

Perché Füllkrug può arrivare davvero al Milan

Perché Niclas Füllkrug può arrivare davvero al Milan? Il centravanti del Borussia Dortmund potrebbe avere meno spazio la prossima stagione visto che il club tedesco è vicinissimo all'acquisto di Serhou Guirassy dallo Stoccarda. La trattativa è praticamente chiusa, anche se nelle ultime ore sono emersi alcuni dubbi riguardo alla tenuta fisica del calciatore guineano: nelle prossime ore si sapranno dettagli più precisi ma non dovrebbero esserci particolari problemi.

Nel caso in cui Guirassy approdasse al BVB, allora il nome di Fullkrug in chiave Milan sarebbe più di un'idea. L'attaccante tedesco classe '93 ha un contratto fino al 2026 con il Borussia e non ci sono ancora delle cifre per l'eventuale operazione ma il suo valore di mercato si aggira sui 15-20 milioni di euro.

Chi è Niclas Füllkrug, il nome nuovo per l'attacco del Milan

Niclas Füllkrug è nato ad Hannover il 9 febbraio 1993 e ha fatto un po' di gavetta tra Greuther Fürth, Norimberga e Hannover 96 prima di tornare al Werder Brema segnando più di 30 gol in due anni. Le sue prestazioni lo hanno portato al Borussia Dortmund.

Nell'ultima stagione ha realizzato 16 gol e ha aiutato il BVB a raggiungere la finale di Champions League, poi persa contro il Real Madrid. Ha vestito la maglia della Germania a EURO 2024, segnando due reti contro Scozia e Svizzera.