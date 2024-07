video suggerito

Giornalista italiano aggredito in diretta TV agli Europei in Germania: “Non può stare da solo lì” Tancredi Palmeri, giornalista di SportItalia,è stato aggredito da un tifoso ad Amburgo mentre era in collegamento con la trasmissione di Michele Criscitiello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Per chi passa una vita a lavorare spesso in diretta gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Lo sa bene Tancredi Palmeri, giornalista di SportItalia, che è stato aggredito da un tifoso ieri sera ad Amburgo mentre era in collegamento con la trasmissione "Sportitaliamercato" di Michele Criscitiello. Il reporter italiano stava facendo un resoconto della situazione dell'ordine pubblico in vista delle partite valide per i quarti di finale di EURO 2024 quando un tifoso gli è andato addosso e lo ha costretto a fermare momentaneamente il collegamento.

Palmeri ha provato a continuare il suo discorso ma dallo studio lo hanno esortato a fermarsi, onde evitare altre situazioni del genere e perché un'altra persona si era avvicinata al giornalista dopo il primo evento che aveva fermato il collegamento. Dallo studio di SportItalia dialogano gli ospiti dicendo che "Non può stare da solo lì, conviene mandarlo via" e ad un certo punto Criscitiello gli dice: "Ma basta vattene, tanto che ci devi raccontare".

Non è la prima volta che il giornalista di SportItalia, suo malgrado, è protagonista di situazioni simili visto che in occasione del Festival della Serie A a Parma quando un turista inglese è passato davanti alla telecamera e l'ha fatta cadere.

De Bruyne reagisce male alla domanda di Palmeri sul Belgio

Qualche giorno fa Tancredi Palmeri era finito su tutti i giornali del mondo perché Kevin De Bruyne gli ha dato dello stupido dopo una domanda: il giornalista italiano gli aveva chiesto se fosse deluso dal fatto che "la generazione d'oro non ha raggiunto una finale" e il calciatore dopo aver risposto stizzito si è lasciato andare ad un insulto poco educato.

Una vicenda di cui è parlato tantissimo anche sui social in Italia, con una parte di opinione pubblica a difesa del giornalista e un'altra che lo ha attaccato per la domanda fatta in un momento di tensione come un'eliminazione.

EURO 2024, inizia la fase finale

L'Europeo sta per entrare nella fase finale e nella prossime ore inizieranno i quarti di finale: ad aprire il turno saranno Spagna-Germania e Portogallo-Francia mentre a completare il quadro delle semifinaliste ci penseranno Olanda-Turchia e Inghilterra-Svizzera.