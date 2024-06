video suggerito

L'incidente in diretta TV di Tancredi Palmeri con un inglese: "Idiota, voleva fare il fenomeno" Il giornalista di Sportitalia interrotto bruscamente durante un collegamento da una persona che, distratto e malestro, passa davanti alla telecamera e la fa cadere.

Il bello e il brutto della diretta è capitato venerdì sera al giornalista Tancredi Palmeri. In occasione del Festival della Serie A era in collegamento da Parma e interagiva con lo studio di Sportitalia Mercato quando, complice la disattenzione (o, forse, la sciocca premeditazione) di un turista inglese gli capita uno spiacevole incidente.

L'incidente tra il turista inglese e Palmeri in diretta tv

La sequenza delle immagini e la concitazione di quei momenti spiegano cosa è successo e, da un'attenta analisi della registrazione, è emerso anche un altro dettaglio che ha lasciato sospettare si trattasse di qualcosa di organizzato. Che quella persona avesse fatto solo finta di essere uno sbadato e uno sprovveduto ma in realtà aveva fatto apposta a passare di lì, davanti alla telecamera, incespicando nei fili e provocando la reazione comprensibilmente nervosa e stizzita dell'inviato.

Cosa è successo: "Voleva fare il fenomeno"

Cosa è successo? L'invasione di campo avviene mentre Palmeri sta effettuando il servizio. Una persona, in maniera maldestra, cammina sbirciando il cellulare che ha in mano: nemmeno si accorge che sta per andare a sbattere contro la postazione e la rovescia per l'urto. Ne nasce una discussione accesa, un contatto commentato in diretta da studio e sottolineato dall'emittente con un post sui social: "Aggressione in diretta a Tancredi Palmeri".

Poco dopo Palmeri torna davanti all'obiettivo. È visibilmente contrariato e ha buoni motivi per esserlo. È lui stesso a chiarire la dinamica dell'accaduto: "Cosa è successo? Quello che definirei a fucking idiot, un ragazzo inglese voleva fare il fenomeno davanti ai suoi amici. Peccato fossi in diretta altrimenti l'avrei inseguito".

"Se vuoi chiudiamo il collegamento e vai… fatti rispettare", gli suggeriscono da studio ma Palmeri ha sbollito la rabbia e preferito continuare il suo lavoro.

Più tardi, Palmeri è tornato sull'argomento e ha sdrammatizzato quanto accaduto condividendo un posto sui social nel quale, oltre a spiegare che stava bene, si è mostrato sorridente, seduto a tavola con altri colleghi tra cui Monica Bertini (quella più vicino a lui) di Mediaset.

"Siccome molti sono preoccupati per la mia incolumità, e molti altri stanno godendo per l’aggressione subita in diretta dal fucking idiot inglese, volevo rassicurare tutti: tutto a posto", le parole del giornalista. Finita lì? No, perché all'indomani è tornato sulla vicenda avanzando un sospetto.

Nel rivedere il video dell'incidente Palmeri ha notato che alle sue spalle c'era forse una complice del ragazzo passato davanti alla telecamere: lo avrebbe fatto con il chiaro intento di disturbare e non per goffaggine

"Peraltro la ragazza che stava con lui – e che lui raggiunge dopo correndo – si vede passando dietro che guarda ridendo la telecamera, sapendo quello che sta per succedere. E infatti mica lo avvisa".