Kean all'Atletico Madrid rischia di saltare dopo la scoperta fatta durante le visite mediche Il trasferimento di Moise Kean dalla Juventus all'Atletico Madrid rischia clamorosamente di saltare. Dalle visite mediche sono emersi dei problemi circa i suoi tempi di recupero dall'infortunio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Moise Kean all'Atletico Madrid sembrava ormai un'operazione chiusa tra il club spagnolo e la Juventus. L'affare per un prestito oneroso da 500mila euro fino a fine stagione però rischia clamorosamente di saltare. All'indomani delle visite mediche effettuate dal giocatore, come rivela Sky, il club spagnolo avrebbe scoperto dei tempi di recupero maggiori rispetto a quelli stimati dallo staff medico italiano. Kean è reduce da un infortunio abbastanza importante alla tibia che l'ha tenuto lontano dal rettangolo verde per un mese.

Nel frattempo l'esplosione di Yildiz ha fatto finire il giocatore ai margini della Juventus fino alla decisione di sacrificarlo per metterlo sul mercato. L'obiettivo del giocatore era quello di trovare maggiore spazio anche in ottica nazionale per gli Europei. Spalletti pubblicamente ha fatto sapere di considerare molto Kean nelle sue idee di gioco dell'Italia e forse anche per questo l'attaccante ha cercato una nuova sistemazione. Ma il trasferimento – che sembrava ormai certo – rischia di saltare. Juve e Atletico cercando una soluzione. I bianconeri hanno spiegato al club spagnolo che serviranno ancora alcune settimane per rimettere in sesto il giocatore atleticamente dopo l'infortunio e il lungo stop. Un periodo di tempo che l'Atletico non ha voluto aspettare.

Il trasferimento di Kean rischia di saltare ma Juventus e Atletico Madrid stanno trovando una soluzione per chiuderla lo stesso.

Il giocatore aveva seguito la partita dell'Atletico Madrid in tribuna nel corso della partita giocata dai Colchoneros contro il Valencia al Metropolitano. Il giorno dopo si è sottoposto alle visite mediche che hanno mostrato questa discrepanza tra i tempi di recupero comunicati dallo staff bianconero e quelle poi riscontrate da quello spagnolo. La trattativa non si è così conclusa ufficialmente ma non è del tutto naufragata. Juventus e Atletico Madrid godono di ottimi rapporti e nelle prossime ore potrebbero trovare una soluzione che faccia felici tutti. N

Kean vorrebbe fortemente la Spagna anche per vivere una nuova avventura e giocarsi le sue chance di riscatto. Una condizione non prevista nell'accordo tra i due club dato che si tratta di un prestito secco ma l'intenzione della Juventus sembra essere quella di non voler trattenere il giocatore. Per non incorrere in una minusvalenza di fatto basterà cedere Kean per 10 milioni. Cifra non impossibile che proprio l'Atletico potrebbe pensare di sborsare qualora fosse convinta del giocatore. Al momento è possibile che i due club possano chiudere il prestito non a 500mila euro ma con un somma al ribasso proprio per via di questo ultimo intoppo. Ma non è detto che alla fine Kean resti alla Juventus.