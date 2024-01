Kean dalla Juve all’Atletico Madrid per un motivo preciso: Spalletti non vuole perderlo di vista Moise Kean è andato all’Atletico Madrid in prestito secco dalla Juventus. Dietro a questa decisione potrebbe esserci stato anche il consiglio del Ct dell’Italia Luciano Spalletti che lo ha pubblicamente elogiato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Dopo l'espulsione di Milik in Juventus-Empoli in tanti si chiedevano se fosse opportuno che i bianconeri cedessero Kean all'Atletico Madrid proprio nella settimana che precede la sfida al Meazza contro l'Inter. La coperta corta nell'attacco dei bianconeri in vista del match contro i nerazzurri non ha però preoccupato la dirigenza della Vecchia Signora che ha comunque chiuso l'affare con i Colchoneros. L'attaccante si è trasferito alla corte di Simeone a fronte di un prestito oneroso pari a 500mila euro fino a fine stagione.

Rientrerà a campionato finito? Difficile dirlo. Secondo Tuttosport il giocatore potrebbe anche restare proprio agli spagnoli o comunque la sua permanenza in bianconero anche in futuro è in forte dubbio. Il giocatore è stato superato nelle gerarchie da Yildiz e per questo Allegri ha poi deciso di liberarsene. Ma proprio a fronte del suo scarso impiego, la decisione di Kean di andare via in prestito per giocare potrebbe anche essere stata frutto di una spinta esterna. Quella di Spalletti, Ct dell'Italia, che lo ha pubblicamente elogiato.

Kean durante il ritiro con l'Italia.

A margine della vittoria della Panchina d'oro 2023 come migliore allenatore, Luciano Spalletti ha parlato proprio dell'attaccante dopo la premiazione di ieri. L'attuale Ct dell'Italia, già a inizio stagione, si era visto alla Continassa appartarsi proprio con Kean per parlargli singolarmente. Segnali di stima da parte del tecnico toscano nei confronti del prodotto del vivaio bianconero che però non ha trovato continuità nella prima parte di stagione. Ebbene proprio il Ct ha fatto capire di puntare molto su di lui in ottica Europei: "Non dimentichiamoci di Kean".

L'argomento numero 9 dell'Italia è di grande attualità in questi mesi e per questo Spalletti, proprio durante il suo discorso di premiazione, ha sottolineato che anche Kean si aggiunge alla lista di papabili attaccanti pronti a farsi carico di quella pesante maglia azzurra. "Non dimentichiamo che c'è anche Kean, perché ha fatto vedere di essere un calciatore forte". Non è da escludere dunque che dietro a quella decisione di andare all'Atletico potrebbe esserci stata proprio la spinta di Spalletti che si aspetta ora di vederlo più spesso in campo.