Juventus attivissima sul mercato: Djalò soffiato all’Inter è un passo e a sorpresa può partire Kean La Juventus ha nicchiato sul mercato e ora sta per piazzare il colpo Djalò, il portoghese soffiato all’Inter arriverà dal Lille già a gennaio. E a sorpresa può partire Moise Kean. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Al netto di dichiarazioni di facciata, la Juventus è in piena lotta per lo scudetto. Il girone d'andata volge al termine e i bianconeri sono nella scia dell'Inter, e sono anche in piena corsa in Coppa Italia. Grandi investimenti sul mercato non ne verranno fatti a gennaio, ma i bianconeri comunque si muoveranno sia in entrata che in uscita e cercheranno di migliorare la rosa di Allegri, che fin qui ha fatto un lavoro eccezionale. Djalò potrebbe arrivare subito e a sorpresa potrebbe essere ceduto Moise Kean.

Quello di Tiago Djalò è da tempo un nome caldo in chiave mercato. Il calciatore portoghese ha il contratto in scadenza a giugno, l'Inter lo aveva messo nel mirino e lo aveva sondato e ha aspettato prima di formulare l'offerta definitiva. La Juve non ha perso tempo e pare aver anticipato i nerazzurri.

Giuntoli avrebbe trovato l'accordo con il calciatore e soprattutto avrebbe convinto il Lille, che pur di non perderlo a costo zero in estate sembra pronto a dire sì alla Juventus, che mette sul piatto 3 milioni di euro più bonus. E Djalò dovrebbe diventare già nelle prossime settimane un calciatore juventino, farà un discreto apprendistato e sarà utile alla causa, ma soprattutto rinforzerà un reparto già di alta qualità.

Il mercato della Juventus non dovrebbe finire lì. Perché in uscita c'è Iling Junior, ragazzo di valore ma che ha trovato poco spazio e ha bisogno di giocare. Ha richieste dalla Premier League, ma pure dal Monza, che potrebbe essere una buona soluzione. Ma a sorpresa potrebbe partire, più sul finire del mercato, Moise Kean. La notizia è davvero clamorosa. L'attaccante, attualmente infortunato, ha il contratto in scadenza nel 2025, e ora sembra totalmente chiuso.

Perché Yildiz ha guadagnato posizioni e ovviamente cinque attaccanti in rosa, giocando solo il campionato (la Coppa Italia c'è, ma eventualmente tra semifinali e finale sarebbero tre partite), sono troppi. E quello più sacrificabile sarebbe Kean, che giocando con continuità potrebbe anche andare a caccia di un posto in Nazionale, Spalletti lo ha già convocato e gli Europei potrebbero essere una buona spinta per spingerlo all'addio, anzi, all'arrivederci, perché la cessione sarebbe in prestito.