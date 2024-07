video suggerito

Balotelli al Corinthians, il motivo della scelta di SuperMario: "Vuole tornare in Nazionale" Balotelli è pronto per una nuova avventura e sarebbe vicinissimo all'accordo con il Corinthians: un dirigente del club brasiliano svela i dettagli della trattativa e il motivo della scelta di SuperMario.

A cura di Vito Lamorte

Mario Balotelli è pronto per una nuova avventura e sarebbe vicinissimo all'accordo con il Corinthians. L'attaccante italiano classe 1990 ripartirà dall'altra parte dell'oceano, in Brasile, e a confermare la trattativa è stato il direttore del settore giovanile del club, Claudinei Alves, ai microfoni di GOAL Brasil.

SuperMario avrebbe fatto precise richieste al presidente Augusto Melo, che si sta occupando personalmente della trattativa, perché ha un obiettivo in testa: rilanciarsi per tornare a giocare con la Nazionale Italiana.

Balotelli al Corinthians, il motivo della scelta di SuperMario

Il direttore delle categorie giovanili del Corinthians, Claudinei Alves, è a conoscenza dei dettagli della trattativa del club brasiliano con Balotelli e ha rivelato le richieste dell'attaccante italiano ex Inter e Milan: "Vuole tre milioni di euro all'anno con contratto biennale più due milioni di bonus alla firma e due anni di contratto perché la sua intenzione di Balotelli è quella di tornare in Nazionale. Verrebbe in Brasile con questa aspettativa. Il Corinthians è disposto a concedere due anni di contratto. Il presidente è colui che conduce questa trattativa e ci sono due uomini d'affari che stanno portando avanti l'operazione. Oggi non ho parlato con Augusto, gli parlerò più tardi".

Mario Balotelli con la maglia dell'Italia durante lo stage del gennaio 2022

Balotelli-Corinthians: le cifre dell'operazione

In base a quanto riportato anche da altri media brasiliani, il contratto richiesto da Mario Balotelli per giocare con il Timão sarebbe di due anni per un valore totale di 8 milioni di euro (47,3 milioni di R $), con i sei d'ingaggio più i due alla firma: al mese prenderebbe uno stipendio di 333mila euro (1,9 milioni di R $).

Dopo l'ultima tappa in Turchia, all'Adana Demirspor, Balotelli metterà un'altra bandiera nella sua personale carriera dopo quelle di Inghilterra, Francia e Svizzera? Lo sapremo presto.