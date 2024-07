video suggerito

La nuova squadra di Mario Balotelli: va a giocare in Sudamerica, pronto un biennale L’indiscrezione arriva direttamente dal Brasile: è il Corinthians il club che vuole l’attaccante italiano, reduce dall’ultima esperienza in Turchia (è svincolato dall’Adana). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Mario Balotelli in Brasile, è il Corinthians il club che ha pronto per lui un biennale.

Mario Balotelli in Brasile. È il Corinthians la nuova squadra dell'attaccate italiano, che lascia l'esperienza della Turchia alle spalle (dal 1° luglio è svincolato dall'Adana) e vola dall'altra parte del mondo per fare il suo mestiere: segnare gol. E il Timão, club di San Paolo, gliene chiederà tanti per trarsi di impaccio da una situazione di classifica durissima: è 17°, in cima alla fila delle quattro formazioni che rischiano la retrocessione, a -2 dalla quintultima piazza che vale la salvezza. A prenderlo per mano e condurlo tra le pieghe del Brasileirão sarà un allenatore che è una vecchia conoscenza anche del calcio italiano: quel Ramon Diaz che in Serie A ha indossato le maglie di Avellino, Napoli, Fiorentina, Inter e nel Paese verde-oro è reduce dall'avventura al Vasco da Gama.

Balotelli al Corinthians, cosa manca per l'annuncio ufficiale

L'edizione brasiliana di TNT Sport fornisce alcuni dettagli della trattativa condotta in prima persona dal massimo dirigente della società paulista, Augusto Melo. È stato lui a prendere in carico l'operazione, a occuparsene direttamente: il costo zero del cartellino ha agevolato la transazione, sfrondandola da dettagli economici che avrebbero resto tutto più complicato, e il rapporto qualità/prezzo ha fatto sì che l'ago della bilancia pendesse dalla parte di Balotelli. Se sta bene fisicamente può fare davvero la differenza. Per lui è pronto un contratto biennale, dal Brasile fanno sapere che – al netto di ultimi dettagli finanziari da mettere a punto – "deve solo essere messo nero su bianco".

Il video in stato di presunta ubriachezza: le preoccupazioni per il suo inserimento

Nei giorni scorsi Mario Balotelli ha fatto notizia per un video nel quale si vedeva scherzare con alcuni amici, barcollando per strada e finendo per terra. Qualcuno ha immaginato fosse in stato di ubriachezza, considerata la scena. Lo stesso calciatore è intervenuto successivamente sui social per smentire illazioni sul suo conto e chiedere rispetto. Quelle immagini hanno fatto il giro del mondo, tanto che persone vicine alla società paulista hanno sollevato qualche perplessità "quando di tratta dell'inserimento di calciatori con la sua storia".

Balotelli in Nazionale nel 2014 con Prandelli: 10 anni fa il Mondiale in Brasile.

Mario torna in Brasile: 10 anni fa la delusione Azzurra ai Mondiali

Balotelli abbraccia dal punto di vista sportivo il Brasile dieci anni dopo la grande delusione dell'Italia ai Mondiali 2014. Segnò nella sfida vinta 2-1 contro l'Inghilterra poi si perse nel marasma generale che portò la selezione del ct, Prandelli (dimissionario subito dopo), all'eliminazione per le sconfitte contro Costa Rica e Uruguay. La Coppa sudamericana è stata anche la sua ultima volta in cui ha indossato la maglia della Nazionale in un consesso ufficiale importante. Nel 2018 fu Roberto Mancini a richiamarlo per un paio di amichevoli (Arabia Saudita e Francia) e un match di Nations League (Polonia).