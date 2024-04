Tutto il genio calcistico di Balotelli nell’allenamento spalle alla porta: chi lo sfida impazzisce Mo Ali Heydarpour è un creator di contenuti social legati al mondo del calcio. Dopo Neymar, Phoden, Kaka e Calhanoglu s’è misurato anche con Super Mario. Com’è andata? Le immagini raccontano tutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mario Balotelli non ha perso il tocco. La magia del suo talento resta intatta, riesce ancora a incantarti con una delle sue prodezze tecniche. Lo vedi in campo, sia in partita oppure in allenamento, e la domanda che la riflessione che ronza in testa è sempre la stessa: che peccato! Poteva avere il mondo ai suoi piedi ma lo ha preso a calci nemmeno fosse una di quelle pallonate che scagli per rabbia o perché così ti gira. In una Serie A (e in una Nazionale) alla costante ricerca di un numero 9 che sfonda le reti alla vecchia maniera sarebbe stato perfetto, come il ca(l)cio sui maccheroni. Invece, tocca accontentarsi di vederlo lontano, al massimo impegnato in un challenge tra palco e realtà virtuali.

La sfida con Mo Ali Heydarpour (creator di contenuti social legati al mondo del calcio) è di quelle che impressiona per la naturalezza dei colpi che l'ex attaccante Azzurro sfodera in sequenza senza (quasi) mai sbagliarne uno. "Difesa vs @mb459. Quanti riusciresti a bloccarne?" scrive l'ideatore della gara (ne ha pensate e realizzate anche altre con altri calciatori) che prova lo strano effetti che fa trovarsi alle spalle di un attaccante della stazza di Super Mario, cercando di anticiparne le mosse e di carpirgli il pallone.

Il risultato è disastroso, ma non per Balotelli… che dal duello esce vincitore facendo centro cinque volte su sette tentativi. Una media altissima che spiazza quell'insolito avversario che gli ha messo il fiato sul collo. Ci ha pensato lui a disorientarlo con la destrezza del movimento, la finta di corpo e la capacità di deviare la palla quel tanto che basta perché prenda una traiettoria tanto efficace quanto beffarda.

Leggi anche Allegri impazzisce mentre Yildiz corre verso la porta della Fiorentina: non era quello che voleva

Balotelli è solo uno degli avversari più recenti che Mo Ali Heydarpour ha scelto per i suoi duelli. Sui suoi profili social si riconoscono anche super star del football internazionale come Neymar, giovani campioni come Phoden del Manchester City oppure Bruno Fernandes del Manchester United. C'è anche un ex giocatore come Kakà, che si presta volentieri a un numero di dribbling tra le bottiglie. Coordinazione, ritmo e destrezza scandiscono invece le evoluzioni di Hakan Calhanoglu: l'interista neo campione d'Italia si cimenta in un doppio confronto. Nel primo caso si gira sul pallone e poi ghermisce al volo un oggetto che gli viene lanciato da una persona fuori campo. Nel secondo caso è perfetto nell'alternare tocchi al pallone e a un cip che s'illumina.