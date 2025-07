video suggerito

Che fine ha fatto Ramsey dopo il fallimento col Cardiff: è in Messico, ha un’ultima sfida nella testa Le ultime tracce calcistiche di Aaron Ramsey lo davano in Patria, al Cardiff City dove aveva deciso di intraprendere il doppio ruolo di allenatore-calciatore per salvare la squadra di casa sua. Obiettivo miseramente fallito con la retrocessione e la messa in vendita del club. Ora è finito in Messico, in attesa di giocare la sua ultima sfida in carriera: i Mondiali. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

Aaron Ramsey non demorde, anzi a 34 anni rilancia: dopo la fallimentare esperienza al Cardiff City, il gallese ha deciso di non fermarsi puntando direttamente al suo principale (e ultimo) obiettivo: i Mondiali 2026 che si svolgeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico. E per farlo ha scelto uno dei Paesi che ospiteranno la kermesse iridata, optando per l'avventura transoceanica in Centro America dove ha concluso in un lampo l'accordo con i campioni dei Pumas.

Il fallimento di Ramsey da allenatore-giocatore: il Cardiff è retrocesso e in vendita

Di Aaron Ramsey si erano intraviste traccia in campo a Cardiff, nel suo ritorno in Patria per dare una mano ad uno dei club più importanti e prestigiosi del Paese, nonché la squadra di casa sua: obiettivo, riportarlo in Premier League il prima possibile e per farlo aveva scelto la doppia veste salvifica di giocatore-allenatore. Risultato? Pessimo: il Cardiff è scivolato dalla Championship alla League One e adesso è stato messo in vendita al miglior offerente, tra cui una cordata imprenditoriale capitanata da Gareth Bale, altra stella gallese in cerca di nuove avventure. Con Ramsey che mestamente ha concluso nel peggiore dei modi la sua romantica missione.

Ramsey ai Pumas con in testa i Mondiali 2026: si giocheranno anche in Messico

Ma l'ex centrocampista, tra gli altri, di Arsenal, Juventus, Nizza, Rangers e Nottingham, non ha voluto concludere la sua carriera con una macchia imperdonabile, pronto a volersi riscattare di fronte alla sua terra nel modo che spera più giusto e corretto: con la nazionale gallese in vista dei Mondiali 2026. Per farlo, ha scelto la meta ritenuta migliore, ambientandosi da subito e stringendo un accordo con i Pumas, squadra messicana in cui è stato già ufficializzato e presentato.

Ramsey ai Pumas, l'ultima sfida inizia a luglio: "Non so cosa mi aspetta"

"Sono molto emozionato di essere qui e non vedo l'ora di scoprire cosa mi aspetta. Tra cui l'adattamento in altura, un elemento importante con cui fare i conti", ha detto nel giorno della sua presentazione ai nuovi tifosi. Ramsey ha avuto gli onori che si riservano ai veri campioni, vantando una vasta esperienza nei migliori club europei, dove ha vinto diversi titoli importanti, tra cui FA Cup e tre Community Shield, uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana oltre a una Coppa di Scozia con i Rangers. Oltre ad essere una figura fondamentale per il Galles, con cui ha collezionato fin qui 86 presenze e segnato 21 gol. Ora i Pumas, con cui curerà la propria forma in vista della Coppa del Mondo 2026. I Pumas inizieranno la loro stagione di Apertura il prossimo 12 luglio e parteciperanno anche alla prossima CONCACAF Champions Cup.