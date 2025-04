video suggerito

Aaron Ramsey raddoppia, oltre che giocatore sarà anche allenatore: obiettivo salvare il Cardiff Aaron Ramsey chiuderà la stagione con il doppio ruolo di giocatore e allenatore per il Cardiff City. La stella gallese, infortunata, proverà comunque a essere decisivo dalla panchina, sostituendo l’esonerato Omer Riza. Se riuscirà a salvare il club dalla retrocessione, ultimo in Championship, compirà un’impresa eroica. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

Che fine ha fatto Aaron Ramsey? La stella del calcio gallese, a 34 anni suonati, non solo gioca ancora regolarmente sia nella propria nazionale ricoprendo il ruolo di capitano, sia nel suo club dove iniziò a giocare a calcio, il Cardiff City. In cui da sabato 19 aprile ricopre anche l'incarico di allenatore, ad interim, dopo l'esonero di Omer Riza, a seguito della sconfitta contro lo Sheffield. La situazione del Cardiff è disperata in Championship: 23° in classifica in piena zona retrocessione.

Aaron Ramsey vivrà dunque un finale di stagione davvero speciale nel "suo" Cardiff, dove tutto iniziò. Il club sta disperatamente lottando per restare in Championship, nella seconda divisione inglese, e per farlo si affiderà al centrocampista gallese cui è stato affidato il ruolo di allenatore per le ultime tre partite della stagione. Ramsey infatti per alcune settimane sostituirà l'esonerato Omer Riza. L'obiettivo è la salvezza, anche se la situazione è fortemente compromessa.

Ramsey infortunato, si renderà utile per salvare il Cardiff dalla panchina

Aaron Ramsey proverà a rendersi utile per i propri compagni nella veste inedita di allenatore proprio nel momento in cui in campo non sarebbe potuto andare, a causa di un infortunio ai muscoli posteriori della coscia, per il quale è stato sottoposto a un intervento chirurgico mettendo la parola fine in anticipo per questa stagione, in cui ha giocato solamente 10 partite con il Cardiff. Tra i suoi assistenti, Ramsey potrà contare su Joe Ralls, il capitano della squadra anche lui infortunato e anche lui che entrerà a far parte dello staff per le restanti partite.

La situazione disperata del Cardiff: ultimo in classifica in Championship

Prima della fine della stagione, il Cardiff dovrà ancora affrontare l'Oxford, a partire da lunedì, in una partita sulla carta facile contro la squadra 19ª in classifica in Championship, poi il West Bromwich (8ª) e il Norwich (13ª), due squadre più in alto in classifica ma in difficoltà, che hanno vinto solo una volta ciascuna nelle ultime cinque partite. Il Cardiff è attualmente 23° nella seconda divisione inglese con una serie attuale di cinque partite senza vittorie. La lotta per la salvezza è molto serrata: il Derby County è 21° e primo fuori dalla zona retrocessione con un solo punto di vantaggio sul Cardiff, così come il Luton, 22°. Anche l'Hull City, al 20° posto, è staccato di soli tre punti.