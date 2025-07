video suggerito

Gareth Bale si compra il Cardiff, a meno della metà del cartellino che pagò il Real per acquistarlo L’ex stella gallese Gareth Bale è pronto a rientrare nel calcio da cui si era separato nel 2023. Lo farà da proprietario e imprenditore prelevando il Cardiff City, in vendita dopo l’ultima retrocessione. Il prezzo d’acquisto è di 46 milioni, meno della metà del cartellino che nel 2013 dovette pagare il Real Madrid al Tottenham per avere Bale, sborsando la folle cifra di 99 milioni e 700 mila euro. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

Gareth Bale è pronto a ritornare alla grande nel mondo del calcio professionistico. L'ex giocatore gallese del Real Madrid, ritiratosi nel 2023 all'età di 33 anni, lo farà nella sua nuova veste di investitore: il consorzio di cui fa parte, avrebbe infatti pronti i soldi per prelevare la proprietà del Cardiff City, la squadra della sua città natale. L'operazione – andasse in porto – costerà meno della metà dei milioni spesi dal Real Madrid per acquistare Bale dal Tottenham nel 2013: allora le merengues dovettero sborsare 99 milioni di euro, Bale ne spenderebbe "solo" 46.

Cardiff City retrocesso in League One: proprietà in vendita

Non è un periodo edificante per i colori del Cardiff City che ha concluso la sua ultima stagione con una retrocessione, passando dalla Premiership alla League One. Un ridimensionamento sportivo che ha coinciso anche con quello economico e di investimenti, a tal punto che l'attuale proprietario, Vincent Tan, lo ha messo in vendita in attesa del miglior acquirente. Tra questi, si è fatto avanti una vecchia conoscenza del calcio gallese, Gareth Bale che è alla guida di un consorzio che ha già presentato offerte concrete, con il sogno di poter risollevare le sorti della società e portarla in brevissimo tempo in Premier League.

Gareth Bale e il suo consorzio all'acquisto del Cardiff: "Offerta seria, presto novità"

"Far parte di un gruppo proprietario sarebbe un sogno che si avvera. Mi piacerebbe contribuire alla crescita del Cardiff e portarlo in Premier League, dove merita di stare" ha spiegato Gareth Bale che ha sottolineato anche il motivo che lo lega da sempre al club. "Siamo davvero interessati al Cardiff e presto si avranno maggiori notizie. Anche perché è la squadra della mia città natale, dove sono cresciuto, e mio zio ci giocava". Così, dalle parole si è passati ben presto ai fatti: Bale ha presentato una prima offerta che è stata ufficialmente rifiutata dall'attuale proprietà che però ha fissato il prezzo di vendita. Si tratta di 40 milioni di sterline, pari a circa 46 milioni di euro per passare di mano da Tan ai nuovi acquirenti.

Il Cardiff costerà a Bale meno della metà di quanto lui costò al Real Madrid

La cifra è considerevole ma non impossibile ed è decisamente inferiore a quelle cui è abituato da sempre Gareth Bale. Una in particolare: il costo del suo cartellino nel 2013 quando era al centro del calcio europeo ed internazionale, quando vi fu l'epocale acquisto da parte del Real Madrid di Florentino Perez dal Tottenham di Daniel Levy. In quella trattativa emersero particolari sulla cifra finale sborsata dalla Casa Blanca. 91 milioni e mezzo di euro per il costo del cartellino dell'esterno gallese. Ma quell'importo andò ad aumentare ancora per la natura dei pagamenti rateizzati in 4 anni che hanno portato la cifra a 99.743.542 euro complessivi.