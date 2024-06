Balotelli filmato mentre barcolla e cade per strada dopo il fallimento dell’Italia agli Europei Un video divenuto virale sui social immortala Mario Balotelli mentre barcolla per strada per poi essere protagonista di una goffa caduta e di un ancor più goffo tentativo di rialzarsi in piedi. Un episodi andato in scena dopo la cocente eliminazione dell’Italia agli Europei 2024 per mano della Svizzera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

647 CONDIVISIONI condividi chiudi

Subito dopo la cocente eliminazione dagli Europei 2024 dell'Italia di Luciano Spalletti per mano della Svizzera, l'ex attaccante della Nazionale Mario Balotelli è tornato a far parlare di sé prima per delle Stories polemiche indirizzate all'attuale CT pubblicate sul suo profilo Instagram e poi per un video divenuto immediatamente virale sui social network che lo vede protagonista di una goffa caduta per le strade di Lignano Sabbiadoro, cittadina in provincia di Udine in cui sta trascorrendo le vacanze dopo l'ultima stagione in cui ha militato tra le fila del club turco Adana Demirspor.

Nel video, effettuato da un passante, si vede infatti il 33enne bresciano barcollare, poi cadere a terra e rotolarsi in mezzo alla strada con evidenti difficoltà nel rialzarsi nonostante l'aiuto offertogli dalla persona che era insieme a lui. Secondo l'autore del video questo episodio sarebbe avvenuto diverse ore dopo la fine della partita tra Italia e Svizzera che ha sancito l'eliminazione dell'Italia da Euro 2024. "Ha fatto serata" si legge infatti nel commento messo a corredo del video dal suo autore al momento della pubblicazione sui social network.

Da quanto si vede nel video non è chiaro se la goffa caduta e l'ancor più goffo tentativo fallito di rialzarsi siano i postumi di una serata in cui magari ha alzato un po' il gomito o se invece si tratta di un divertente siparietto ideato dall'estroso Mario Balotelli per divertirsi e far divertire le persone presenti che hanno accolto questa scena con fragorosa ilarità (come dimostrano le fragorose risate di coloro che hanno assistito dal vivo alla scena). Ciò che è certo è che è riuscito a prendersi la scena durante la disfatta dell'Italia agli Europei anche non essendo stato convocato. Cosa a cui probabilmente ambiva date le continue frecciate lanciate al CT Spalletti dopo le convocazioni proseguite anche dopo la cocente sconfitta contro la Svizzera subito dopo la quale ha postato sui suoi profili social il video del suo gol contro la Germania degli Europei del 2012 con la esaustiva didascalia "Repeat".