Follia dopo la sconfitta del Latina, Berman aggredito in strada: assalito da uomini incappucciati Berman stava lasciando lo stadio quando è stato fermato da alcuni uomini incappucciati che lo hanno aggredito: pugno al volto e vetro dell'auto rotto.

A cura di Ada Cotugno

Tamir Berman è stato preso di mira da alcuni tifosi del Latina dopo la sconfitta contro il Trapani. Il giocatore è stato protagonista di un episodio di violenza deprecabile che si è svolto a poca distanza dallo stadio: è stato fermato da alcuni individui che lo avevano seguito in auto e poi è stato assalito con un pugno al volto che ha richiesto cure mediche immediate. Completamente sotto shock l'argentino è ritornato allo stadio e si è fatto curare da alcuni medici presenti nell'ambulanza che era lì in occasione della partita, prima di chiamare le forze dell'ordine che stanno indagando alla ricerca degli aggressori.

Berman aggredito da alcuni tifosi

L'episodio di violenza si è consumato ieri pomeriggio, dopo la sconfitta del Latina contro il Trapani. I siciliani hanno vinto per 2-0 nella 35esima giornata della Serie C e hanno spedito la squadra di casa al sedicesimo posto con la seconda sconfitta consecutiva, con il rischio di retrocedere: la situazione è piuttosto delicata, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che la situazione sfociasse in un brutto episodio di violenza.

Come raccontato dalla stampa locale, Berman stava lasciando lo stadio con la sua auto quando è stato seguito da alcuni uomini incappucciati che lo hanno costretto a fermarsi. L'argentino è sceso e prima gli hanno rotto il lunotto posteriore della vettura, poi lo hanno colpito al volto con un pugno prima di andare via. Il difensore è tornato allo stadio, dove è stato curato dall'ambulanza che presenziava per l'evento. Fortunatamente Berman è riuscito a tornare a casa indenne e nelle ore successive all'aggressione sono arrivati per lui messaggi di solidarietà da ogni dove: il Latina rischia la retrocessione dopo le esclusioni di Taranto e Turris e il clima attorno alla squadra è sempre più teso in queste ultime battute della stagione.