Mario Balotelli proposto a una società della Serie C spagnola: ma ci sono due condizioni L'attaccante, reduce da una stagione in chiaroscuro al Genoa, potrebbe indossare la maglia del Real Murcia, che l'anno scorso ha sfiorato la promozione nella Serie B iberica.

Mario Balotelli nella Serie C spagnola. È il Real Murcia, club della Primera División (il terzo campionato nella piramide del calcio iberico), che s'è riservato di valutare la fattibilità dell'operazione sia dal punto di vista economico sia tecnico. D'accordo, anche se a 34 anni, le qualità dell'attaccante italiano sono note ma le sue condizioni fisiche sono elemento sulla quale la società vuole vederci chiaro prima di dare il via libera a una trattativa formale. La notizia, che trova riscontro sui media locali, racconta del contatto tra i rappresentanti del calciatore e quelli del sodalizio che nella scorsa stagione ha visto svanire d'un soffio la promozione attraverso i playoff (ha perso in semifinale contro il Gimnástic de Tarragona).

La decisione finale – è la condizione posta come risolutiva, in un senso o nell'altro – dipenderà dalla reciproca soddisfazione finanziaria e dalla conferma dell'idoneità del giocatore. In buona sostanza, vogliono vedere come sta effettivamente prima di intavolare una discussione ed, eventualmente, mettere nero su bianco.

Non c'è altro al momento che non sia questa voce agevolata anche da un dettaglio: Balotelli è attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza al Genoa e si può prendere a costo zero. Altrettanti sussurri, ma questa volta in Italia, sostengono che il Palermo (o addirittura la Cremonese che l'anno prossimo gioca in A) pure abbia fatto un pensiero alla punta che in rosanero ritroverebbe un altro ex milanista, il neo allenatore Pippo Inzaghi. Diario As e La Verdad sono le fonti che hanno rilanciato gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda di mercato che in quella porzione di calcio spagnolo ha destato scalpore visti i trascorsi e le qualità del giocatore.

L'ultima stagione al Genoa: 6 presenze, ha giocato 56 minuti

Sei presenze, 56 minuti giocati (meno di 10 a match) e 2 ammonizioni (la prima presa al debutto, in pieno recupero, appena entrato in campo) sono tutto quel che resta della scorsa stagione con la maglia del Grifone. Lo aveva chiamato Alberto Gilardino, pronto a scommettere su di lui perché ai liguri serviva un attaccante che conoscesse la categoria e fosse in grado di portare (almeno) una manciata di gol, ma è finita malissima per l'esonero del tecnico e l'arrivo di Vieira con il quale non c'è mai stato feeling (anche a causa di trascorsi poco felici in passato).

L'ultimo vero Balotelli (dal punto di vista delle capacità realizzative) s'è visto in Turchia: 26 gol in 51 incontri disputati tra le fila dell'Adana Demispor sono pur sempre un bigliettino da visita da non trascurare. Perché Mario il gol nel sangue ce l'ha. Per tutto il resto, provare per credere.