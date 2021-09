SuperMario Balotelli è tornato: il primo gol all’Adana Demirspor fa gioire Montella Mario Balotelli è tornato e ha fatto gioire anche Vincenzo Montella. L’attaccante bresciano ha realizzato il suo primo gol con la maglia dell’Adana Demirspor contribuendo al primo successo del club nella Super League dopo 27 anni d’attesa. L’ex bomber del Monza ha realizzato la rete dopo aver trasformato un calcio di rigore.

A cura di Fabrizio Rinelli

SuperMario Balotelli è tornato. L'attaccante bresciano ha messo a segno finalmente il suo primo gol con la maglia dell'Adana Demirspor. Il giocatore era approdato in Turchia sospinto dall'entusiasmo dei tifosi vogliosi di vedere l'ex stella della Nazionale Italiana scendere in campo. Le prime 4 partite di campionato però sono state a dir poco deludenti per lui e per la squadra, piombata immediatamente nei bassifondi della classifica per non aver ancora vinto una gara.

Successo, il primo in questo campionato, dopo 27 anni d'attesa, arrivato quest'oggi nella sfida contro Rizespor che ha portato l'Adana a 5 punti in classifica dopo due sconfitte e due pareggi. Un inizio di stagione non facile per il club turco che ha immediatamente dovuto rivoluzionare la guida tecnica esonerando il tecnico Aybaba dopo il pareggio contro il Konyaspor. Scarsi risultati ma anche problemi con lo spogliatoio che avevano coinvolto anche lo stesso Balotelli che reagì in malo modo contro l'allenatore dopo una sostituzione a inizio ripresa.

Per questo motivo la proprietà aveva deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore affidando la guida tecnica della squadra a Vincenzo Montella. Il tecnico campano aveva però subito inizio la sua nuova avventura in Turchia con una pesante sconfitta. Il ko (4-0) rimediato per mano del Karagumruk di Bertolacci, Biglia, Viviano, Zukanovic e Karamoh (nomi noti nella Serie A italiana) aveva però già creato malumori all'Adana che però ha saputo risollevarsi nella sfida vinta quest'oggi per 3-1.

Balotelli ha realizzato la prima rete della partita mettendo a segno un calcio di rigore. Dopo SuperMario hanno poi completato l'opera Vargas e Bjarnason che hanno consentito a Montella di sorridere e a Balotelli di tornare al gol dopo l'ultimo sigillo messo a segno il 7 maggio scorso con la maglia del Monza sul campo del Cosenza che aveva dato ancora speranze di promozione ai brianzoli.