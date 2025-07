La rabbia di Lautaro per il primo gol subito dal Fluminense: Thuram non riesce a calmarlo, è una furia

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Lautaro Martinez è furioso con i compagni dopo il gol preso dal Fluminense: Marcus Thuram prova a calmarlo ma il capitano dell'Inter non riesce a darsi pace per la rete subita pochi minuti dopo il fischio d'inizio del match. È solo il prologo di una giornata lunghissima e durissima per la squadra nerazzurra, che verrà eliminata dal Mondiale per Club per mano dei brasiliani e poi vedrà una deflagrare pubblicamente lo spogliatoio proprio in virtù delle esternazioni del Toro, di Marotta e di Calhanoglu.

Una situazione a dir poco complicata in casa Inter, che nelle scorse ore ha vissuto un faccia a faccia in hotel prima di ripartire dagli USA: la spaccatura nel gruppo sembra evidente e per questo motivo Chivu ha cercato di mettere tutti davanti alle loro responsabilità prima del rientro in Italia e del rompete le righe. La vicenda, però, resta complessa.

La rabbia di Lautaro per il gol subito dal Fluminense: Thuram non riesce a calmarlo

Come dimostrano le immagini esclusive di Sportmediaset, che possiede una parte dei diritti del FIFA Club World Cup, Lautaro Martinez aveva mostrato tutta la sua rabbia nei confronti dei compagni dopo la rete del Fluminense firmata da Cano nei primi minuti di gioco a Charlotte. Il Toro è una furia perché dalla sua prospettiva di gioco si è accorto di tutte le incertezze dei compagni in occasione dell'azione che ha portato al vantaggio dei brasiliani e chiedeva più attenzione e concentrazione ai suoi compagni.

Marcus Thuram ha provato a calmarlo ma il capitano nerazzurro era molto contrariato per quanto aveva visto.

Il numero 10 ha cercato in tutti i modi di rimettere l'Inter in partita, dimostrandosi tra i più pericolosi e volenterosi della sua squadra, ma la mancanza di precisione e il palo gli hanno tolto la gioia del gol in più di un'occasione.

Lo sfogo di Lautaro, le parole di Marotta e la risposta di Calhanoglu

Dopo la sconfitta per 2-0 con il Flu, che è valsa l'eliminazione dal Mondiale per Club, Lautaro si è presentato ai microfoni di DAZN e ha puntato il dito contro alcuni compagni (“Chi non vuole restare deve andare via”) e poco dopo è stato il presidente Beppe Marotta a rincarare la dose: "Chiaramente questo discorso, tra le righe, lo dico io esplicitamente, è riferito a Calhanoglu".

Questa situazione non poteva che portare alla reazione del giocatore turco, tornato in Italia a causa di un infortunio e al centro di diverse voci di mercato che lo vorrebbero al Galatasaray entro la fine dell'estate: Hakan ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram in cui ha smentito la ricostruzione fatta su di lui e ha replicato agli attacchi subiti.

A dare gettare altra benzina sul fuoco ci ha pensato Marcus Thuram, che ha messo un like alla risposta di Calha a Lautaro e ha ingigantito ancora di più la vicenda: lo spogliatoio unito e compatto che si voleva raccontare fino a qualche settimana fa sembra imploso in un batter di ciglia a causa degli ultimi risultati.

Sembra una vera e propria resa dei conti all'interno del gruppo dell'Inter e ci sarà bisogno di un grande lavoro da parte della società per rimettere a posto tutti i pezzi prima dell'inizio della nuova stagione.