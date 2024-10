video suggerito

Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa: il ritorno in Serie A celebrato con un video da brividi Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa. Ufficiale l’ingaggio dell’attaccante che dopo quattro anni torna in Serie A. L’ultima volta fu nel 2020 con la maglia del Brescia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

136 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa. Ufficiale l'ingaggio dell'attaccante che dopo quattro anni torna in Serie A. L'ultima volta fu nel 2020 con la maglia del Brescia segnando il suo ultimo gol alla Lazio a gennaio. Dopo una parentesi al Monza, due anni all'Adama Demispor in Turchia e poi al Sion, oggi Balotelli fa tappa ancora in Italia nei rossoblù in piena lotta per non retrocedere. Balotelli ha firmato un contratto fino a fine stagione, ovvero fino a giugno 2025 accettando anche un ingaggio più basso rispetto ad altre due offerte all'estero arrivate da Brasile e Messico.

Sarà agli ordini di Alberto Gilardino sin da subito. L'allenatore del Genoa ha fortemente voluto Balotelli in rosa e non è da escludere un suo impiego per qualche minuto già in vista della sfida di mercoledì contro la Fiorentina valida per il turno infrasettimanale. "Why always us" c'è scritto sulla maglietta indossata da Balotelli come poster di presentazione pubblicato su tutti i social del Genoa. Il richiamo alla sua famosa esultanza ai tempi del Manchester City. Ora è davvero "Balo is back" e il pubblico genoano non vede l'ora di vederlo esultare sotto la gradinata Nord.

"Ho poca voglia di parlare ma di tornare in campo" aveva detto Balotelli questa mattina subito prima delle visite mediche accolto da alcuni tifosi entusiasti per il suo arrivo in rossoblù. Balotelli si è allenato per tutto questo tempo da solo in attesa della chiamata giusta voglioso di rimettersi in gioco in Serie A a 34 anni. Con il supporto di due amici e collaborati tecnici, nella provincia di Brescia ha svolto gran parte della preparazione cercando di farsi trovare in condizioni fisiche buone per essere subito a disposizione di un Genoa priva già degli infortunati Vitinha e Messias.

Il video celebrativo di Balotelli pubblicato dal Genoa

Il Genoa l'ha presentato con un video molto bello che ha visto Balotelli percorrere le vie della città della Genova rossoblù indossando un cappuccio. Tra immagini e suoni che caratterizzavano Balotelli, SuperMario all'interno del filmato si è poi svelato con un semplice: "Finally". E in effetti Balotelli non vedeva l'ora di ritrovare quella Serie A che l'ha visto nelle passate stagioni protagonisti con un totale di gol finora di 52 timbri totali e 18 assist tra Inter, Milan e Brescia senza dimenticare i 5 gol realizzati col Monza in Serie B che non aiutarono i brianzoli ad essere però promossi in quella stagione.