Liverpool in campo per la prima volta senza Diogo Jota: giocatori in lacrime a fine partita

Il Liverpool è sceso in campo contro il Preston per la prima volta senza Diogo Jota. Minuto di silenzio da brividi e lacrime per i giocatori dei Reds al triplice fischio.

Quello del Liverpool è stato un pomeriggio surreale, toccante, a dir poco da brividi per giocatori, tifosi, allenatori e staff dei Reds. La prima partita della squadra di Arne Slot dopo la morte di Diogo Jota e suo fratello André in quella tragica notte tra il 2 e il 3 luglio in seguito a un incidente stradale in Spagna, a Zamora. In campo il Liverpool ha sfidato il Preston per un'amichevole disputata a Deepdale. Il fischio d'inizio del match è stato preceduto da un toccante minuto di silenzio.

Niente applausi, nulla di tutto ciò, solo un silenzio assordante a dominare su un intero stadio per ricordare al meglio Diogo Jota e André. Sullo schermo dello stadio la foto dei due giocatori. In campo invece i primi undici titolari dei Reds hanno cercato di trattenere le lacrime. Sguardo basso per tutti e spazio ai ricordi, quelli belli, con Diogo Joto che avrebbe dovuto giocare anche lui questa amichevole. Un momento unico, toccante, impreziosito poi da altri momenti che hanno caratterizzato la partita nel ricordo del giocatore portoghese.

Tutti i calciatori in rete hanno omaggiato Diogo Jota con la sua esultanza

Il pomeriggio, prima ancora del minuto di silenzio, si era aperto con i continui omaggi da brividi da parte di entrambe le tifoserie per Diogo Jota e suo fratello André. Striscioni col numero 20 e la maglia di Diogo hanno riempito lo stadio mentre tutti intonavano cori in suo ricordo. Nel frattempo il capitano dei padroni di casa, Ben Whiteman, ha depositato un mazzo di fiori sotto il settore riservato ai tifosi del Liverpool, mentre nello stadio risuonava l'inno dei Reds "You'll never walk alone".

Darwin Nunez in lacrime abbraccia Van Dijk.

La partita è poi iniziata e si è conclusa con il punteggio di 3-1 per i Reds. Conor Bradley ha aperto le marcature subito dopo la mezz'ora, Darwin Nunez ha segnato il 2-0 nelle prime fasi del secondo tempo e Cody Gakpo ha aggiunto un terzo gol nel finale, dopo che Liam Lindsay aveva risposto per il Preston. Ogni rete messa a segno dai giocatori del Liverpool è stata l'occasione per ricordare ed omaggiare Diogo Jota con la sua tipica esultanza. Un momento unico condiviso con gli applausi di tutto il pubblico presente.

Le lacrime di Robertson dopo aver salutato i tifosi.

Lacrime ed emozione al triplice fischio per i giocatori del Liverpool

Al termine della partita l'emozione ha preso letteralmente il sopravvento con i tanti giocatori del Liverpool che si sono lasciati andare. Andando a salutare i tifosi Reds sotto il proprio settore, diversi componenti della squadra si sono commossi. Lacrime per Nunez e capitan Robertson così come per Salah. Il ricordo di Diogo Jota sarà sempre vivo nella memoria e nel cuore di ogni componente del Liverpool.