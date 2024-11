video suggerito

Cosa è successo tra Vieira e Balotelli al Nizza e perché la scelta del Genoa sembra incomprensibile Mario Balotelli ritrova Patrick Vieira al Genoa dopo le tensioni tra i due ai tempi del Nizza. Fu lo stesso allenatore ad esporsi pubblicamente su Supermario: “La sua mentalità non si addice ad uno sport collettivo come il calcio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Alberto Gilardino esonerato a sorpresa dal Genoa a pochi giorni dalla sfida dei rossoblù contro il Cagliari domenica 24 novembre alle 12:30. Un match chiave per la salvezza che vedrà Patrick Vieira sulla panchina dei liguri. Una notizia che di certo non può far piacere a Mario Balotelli fortemente voluto proprio da Gilardino per ovviare agli infortuni in attacco di Messias e Vitinha e che si ritrova ad essere allenato dal tecnico che più di tutti pubblicamente si era schierato contro Supermario: "La sua mentalità non si addice ad uno sport collettivo come il calcio".

In un'intervista rilasciata al Dailymail l'ex allenatore del Crystal Palace lavorò con Balotelli nella stagione 2018/2019, l'ultima dell'attaccante bresciano in Costa Azzurra. "Volevo portare etica e compattezza, ma per me fu molto difficile lavorare con lui – spiegò Vieira che espresse pubblicamente tutti i suoi dubbi su Balo -. La situazione era diventata ingestibile per entrambi, per questo abbiamo deciso di separarci". Il racconto di Vieira arrivò qualche tempo dopo l'esperienza al Nizza condivisa con Supermario costretto poi al trasferimento al Marsiglia.

Vieira e Balotelli al Manchester City.

E pensare che dopo l'addio a Lucien Favre, il tecnico del Nizza che ha visto segnare a Balotelli 43 gol in 2 stagioni tra campionato e coppe, l'arrivo di Vieira al suo posto era stato ben accolto da Supermario. I due avevano condiviso anche l'esperienza al Manchester City così come quella all'Inter quando l'attaccante ex nerazzurro muoveva i suoi primi passi nel calcio professionistico fino alla stagione 2009/2010 prima del trasferimento del francese in Inghilterra. Tutti i presupposti dunque per poter iniziare al meglio l'avventura al Nizza. Ma così non è stato.

Balotelli ha condiviso con Vieira anche lo spogliatoio dell'Inter.

Lo screzio tra Vieira e Balotelli al Nizza e la cessione di Supermario

Tutto è precipitato il giorno 1 dicembre 2018 in occasione della sfida del Nizza contro il Guingamp. In quell'occasione Vieira decise di sostituire Balotelli durante la partita, una scelta che mandò il classe 1990 su tutte le furie. Nel turno successivo Vieira schierò ancora Balotelli titolare prima di sostituirlo di nuovo contro Angers al minuto 65. Evidentemente poi la situazione precipitò tanto che Supermario non fu più convocato dall'allenatore francese per le successive cinque partite prima del trasferimento a gennaio 2019 al Marsiglia.

La risposta di Balotelli che confermò quanto accaduto con Vieira

Poco tempo dopo Balotelli spiegò anche lui la sua versione dei fatti: "Il problema a Nizza fu il modo di giocare di Vieira che non mi andava bene – spiegò l'attaccante -. Mi trovavo bene con lui ma sportivamente non andavamo d'accordo, era felice a Nizza e se non avessi avuto questi problemi con lui non sarei mai andato via". Da capire ora se il Genoa prima di ingaggiare Vieira si sia assicurato che la vicenda con Balotelli sia chiusa o meno. In ballo c'è una salvezza da portare a casa.