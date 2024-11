video suggerito

Gilardino esonerato dal Genoa con Vieira al suo posto: ribaltone clamoroso in Serie A Clamoroso colpo di scena in casa Genoa. Alberto Gilardino è stato esonerato a sorpresa, il nuovo allenatore sarà Patrick Vieira che dunque siederà sulla panchina dei rossoblu a partire dal prossimo turno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

73 CONDIVISIONI condividi chiudi

Clamoroso colpo di scena in casa Genoa nella settimana che porta alla ripresa del campionato dopo la sosta delle nazionali. Alberto Gilardino, allenatore del Grifone, è stato esonerato. Una scelta discutibile, soprattutto per i tempi, nonostante gli ultimi risultati non proprio soddisfacenti del Grifone. Al suo posto arriverà Patrick Vieira che in Italia abbiamo conosciuto da calciatore con le maglie di Juventus e Inter. Il Genoa domenica affronterà il Cagliari in casa alle ore 12.30 e l'ex centrocampista della Francia sarà subito chiamato a una sfida chiave per la salvezza.

E pensare che il Genoa nelle ultime giornate di campionato aveva sicuramente faticato a trovare continuità di risultato, soprattutto le vittorie, ma Gilardino aveva saputo riequilibrare un gruppo che inizialmente ha visto la partenza improvvisa di Retegui e Gudmundsson stravolgendo completamente il reparto offensivo dei liguri. Fatali dunque sono state sicuramente le incomprensioni con la società in chiave mercato. Ora l'arrivo di Vieira che ha trovato un accordo lampo con la società dopo la sua ultima esperienza da allenatore sulla panchina dello Strasburgo.

Gilardino e Balotelli al Genoa.

Vieira ha chiuso la sua esperienza francese a luglio scorso 38 partite. In precedenza l'ex centrocampista aveva iniziato la sua nuova esperienza in panchina come coordinatore delle varie squadre giovanili del Manchester City dal 2011 al 2013 prima di sbarcare ai New York City che rappresentava per Vieira la prima vera avventura da allenatore. Dopo due anni negli States dal 2016 al 2018, Vieira torna in Francia per allenare al Nizza dal 2018 al 2020 prima di finire al Crystal Palace in Inghilterra e successivamente proprio in Francia allo Strasburgo.

Leggi anche Cosa è successo tra Vieira e Balotelli al Nizza e perché la scelta del Genoa sembra incomprensibile

Vieira ritrova Balotelli dopo gli screzi avuti al Nizza

Vieira al Genoa troverà inoltre Mario Balotelli. L'attaccante bresciano, arrivato per rinforzare l'attacco rossoblù per via dei tanti infortuni che avevano interessato Messias e Vitinha, fortemente voluto da Gilardino, è stato alla corte di Vieira al Nizza nella stagione 2018/2019 che sarà poi anche l'ultima del centravanti in Francia. Il tecnico accusò pesantemente Balotelli in quel periodo mettendo in pratica Supermario alla porta: "Non è adatto agli sport di squadra". Da capire ora la convivenza al Genoa quale sarà…