Il Genoa vince la Viareggio Cup 2025, terzo trionfo nella storia del Grifone: Fiorentina battuta 1-0 Il Genoa vince la Viareggio Cup 2025, terzo trionfo nella storia del Grifone: Fiorentina battuta 1-0 grazie ad un gol di Marconi nel primo tempo. In tribuna presente anche il tecnico della prima squadra Patrick Vieira.

A cura di Vito Lamorte

Foto dal profilo X del Genoa CFC.

Il Genoa batte 1-0 la Fiorentina nella finale del Viareggio Cup 2025 e i Grifoncini per la terza volta vince il torneo, dopo i trionfi del 1965 e del 2007. La vittoria dei ragazzi di Gennaro Ruotolo è arrivata grazie a un gol di Marconi nel primo tempo. In tribuna ci sono anche il Direttore Sportivo, Marco Ottolini, e il tecnico della prima squadra, Patrick Vieira.

La gara parte in equilibrio fino a metà del primo tempo: prima è Batignani a spaventare il portiere rossoblu Bacelli ma qualche minuto dopo il Grifoncino Marconi a infilare la palla nella porta viola. Nella ripresa la Fiorentina si rende pericolosissima in almeno in un paio di occasioni, con Sardilli che colpisce il palo e salva il Genoa. Al fischio finale scatta la festa del Genoa allo stadio dei Pini.

Con questa vittoria il Genoa succede nell'albo d'oro ai nigeriani del Beyond Limits, raggiungendo Roma e Sassuolo a tre successi nella storia della Viareggio Cup. Le squadre che nella storia di questo hanno ottenuti più vittorie sono Milan e Juventus con nove vittorie a testa, seguono Fiorentina e Inter a otto, Dukla Praga e Torino a sei. La Viola manca l'aggancio.

Il Grifone ha portato a casa il 15º Premio "Golden Boy" con Lorenzo Colonnese, quello di miglior portiere del torneo con Pietro Baccelli e il premio "Mauro Bellugi" per il miglior difensore del torneo come Mamedi Doucouré.

Fiorentina-Genoa, il tabellino

RETI: 28′ Marconi.

FIORENTINA (4-5-1): Dolfi; Turnone (76′ Kone), Sadotti, Batignani, Sturli (58′ Colaciuri); Evangelista, Bonanno, Puzzoli, Pisani (58′ Sardilli), Atzeni, Angiolini (84′ Kaba). Allenatore: Capparella

GENOA (3-5-2): Baccelli; Doucoure, Colonnese, Pastore; Odero, Marconi (61′ Pellicanò [89′ Hautakangas]), Pagliari (81′ Riolfi), Mendolia, Pallavicini; Spicuglia (81′ Minniti), Piacenza (61′ Miragliotta). Allenatore: Ruotolo

ARBITRO: Crezzini di Siena.