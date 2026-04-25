Il Tottenham torna al successo, vince 1-0 con l’ultima della Premier ma resta terzultimo in classifica

A un certo punto l'orizzonte sembrava davvero scurissimo con l'incubo che si sta avvicinando sempre di più: la retrocessione sembra davvero poter diventare una solida realtà per il Tottenham, che invece ha avuto un guizzo ed ha battuto 1-0 i Wolves, ultimi in classifica in Premier League e retrocessi matematicamente da settimane. De Zerbi e gli Spurs restano però terzultimi. perché il West Ham ha battuto 2-1 l'Everton restando quart'ultimo con due punti di vantaggio, a quattro giornate dalla fine.

Wolves 0 Tottenham 1

De Zerbi ha detto sì nonostante la situazione fosse complicatissima. L'allenatore italiano non è riuscito ad accendere i suoi nuovi calciatori: una sconfitta e un pareggio. Con i Wolves l'occasione per vincere. Certo in trasferta, ma contro l'ultima della classe, retrocessa da tempo, che in Premier League non vuol dire certo vittoria in automatico. Anzi, stadio pieno e spettatori carichi per i gialli che hanno giocato una partita gagliarda contro un Tottenham che si è spento sia nel primo che nel secondo tempo dopo un paio di guizzi, di folate.

Gol di Palhinha e il Tottenham vince 1-0

Kolo Muani impalpabile, viene sostituito. Xavi Simons si infortuna seriamente al ginocchio, problema che potrebbe costargli il Mondiale. Poi d'incanto il gol di Palhinha, che sugli sviluppi di un corner mette il piedone. Il VAR approva, è 1-0. Un gol che ridà speranze ai bianchi di Londra. Dopo il gol del portoghese la gioia si triplica per l'1-1 dell'Everton con il West Ham, un risultato che sarà momentaneo perché gli Hammers tornano in vantaggio realizzando il gol che vale tre punti e il mantenimento del 17° posto, l'ultimo utile per rimanere in Premier League. Sarà un finale thrilling con questi due punti che distanziano le due squadre londinesi.