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La Folgore Caratese di Criscitiello fa festa: è promossa in Serie C con due giornate d’anticipo

La Folgore Caratese conquista la promozione in Serie C dopo il pareggio per 1-1 contro il Real Calepina, chiudendo in vetta il Girone B di Serie D. Decisivo il rigore di Tremolada, che completa una stagione dominata e apre una nuova era tra i professionisti.
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A cura di Vito Lamorte
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La Folgore Caratese centra uno storico traguardo conquistando la promozione in Serie C. Il pareggio per 1-1 contro il Real Calepina è il risultato che certifica il salto tra i professionisti, al termine di una stagione dominata nel Girone B di Serie D, chiusa a quota 65 punti e con un margine rassicurante sulle inseguitrici tra cui il Chievo Verona.

La partita decisiva racconta bene il carattere della squadra guidata da Nicola Belmonte: dopo lo svantaggio iniziale firmato da Scalmana, è stato Luca Tremolada a ristabilire l’equilibrio dal dischetto, segnando il gol che ha spalancato definitivamente le porte della Serie C.

Per la squadra allenata da Nicola Belmonte si tratta di un traguardo storico: mancava in terza serie da 78 anni, dai tempi della Serie C Lega Interregionale Nord 1947-1948. Un ritorno che rimarrà per sempre negli annali del club e del calcio professionistico.

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Un traguardo costruito con solidità e visione, sotto la guida del presidente Michele Criscitiello e grazie anche a una struttura moderna come lo Sportitalia Village. Programmazione, scelte mirate e continuità di rendimento hanno accompagnato il club brianzolo in una crescita costante.

Per la Folgore Caratese si apre ora una nuova fase: l’ingresso nel calcio professionistico rappresenta non solo un punto d’arrivo, ma l’inizio di un percorso ambizioso, con l’obiettivo di consolidarsi e continuare a costruire un futuro ricco di prospettive.

I complimenti della Serie C per Folgore Caratese e Barletta

Il comunicato ufficiale della Serie C.

Il Barletta e la Folgore Caratese conquistano il matematico primato nei gironi H e B della Serie D con due giornate d’anticipo, ottenendo la promozione in Serie C.

La Lega Pro tutta si complimenta con società, calciatori e dipendenti, dando il benvenuto tra i professionisti ai due club, e augura loro il meglio per la prossima stagione sportiva.

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