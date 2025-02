Balotelli non convocato per Torino-Genoa, la risposta di Vieira è eloquente: “Non c’è niente da dire”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Mario Balotelli non è stato convocato da Patrick Viera per Torino-Genoa e proseguono gli interrogativi e i dubbi sulla permanenza dell'attaccante italiano al Grifone nonostante venga impiegato sempre meno.

L'allenatore francese ai microfoni di DAZN alla domanda sulla mancata convocazione per la partita dello stadio Grande Torino ha risposto in maniera eloquente: “Non c’è niente da dire, ha già detto tutto il nostro direttore”.

Vieira cita tutti tranne Balotelli in conferenza

Balotelli è stato escluso dai convocati ma non è stata una sorpresa, in realtà. Parlando dei suoi attaccanti e delle possibili scelte il tecnico francese in conferenza stampa ieri ha nominato tutti tranne SuperMario: “Davanti abbiamo tanta scelta. Abbiamo tanti giocatori che sono rientrati da infortuni e si sentono meglio”. Tante parole d'elogio per Pinamonti: “Per un attaccante è sempre importante fare gol. Se guardiamo l’ultima partita giocata contro la Fiorentina, abbiamo creato situazioni dove far gol. Nella fase offensiva manchiamo di cattiveria. Pinamonti vuol fare gol ma sono comunque contento della sua prestazione. Mi piace la sua mentalità e come lavora per la squadra. Questa è la mentalità che voglio per la squadra. È un giocatore importantissimo".

Poi sul giocare che poteva giocare al posto di Cornet ne ha citati tre ma non Balotelli: "Ce ne sono che possono giocare al suo posto ci sono Zanoli che ha giocato bene, Vitinha che può giocare a destra o Messias che può giocare in questa posizione anche lui. Abbiamo scelte, l’importante è fare quella giusta".

Il messaggio di Balotelli: “Sono un uomo di parola, voglio mantenere la mia promessa"

Mario Balotelli aveva pubblicato un messaggio criptico sul suo profilo Instagram Mario Balotelli a fine mercato e aveva rilanciato le sue ambizioni col Genoa, dove è rimasto nonostante l'addio sembrava la strada più logica per tutti: “Sono un uomo di parola, voglio mantenere la mia promessa”.

Adesso non sarebbe più possibile intraprendere strade che portino a club di Serie A, come ipotizzato per Monza o Venezia, e le destinazioni in caso di rescissione porterebbero all’estero, come MLS o Arabia Saudita (qualche mese fa c'era l'ipotesi Messico), ma Mario resta intenzionato a restare in rossoblù anche se per Vieira ormai non lo ‘vede' come un'opzione credibile per il suo attacco.