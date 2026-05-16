Mario Balotelli rompe il silenzio da Dubai: “Oggi avete le risposte a tutte le domande su di me”

Mario Balotelli esce allo scoperto da Dubai e pubblica una story su Instagram: “Oggi, dopo tutto il ‘brutto’ che è uscito nel calcio avete le risposte a domande fatte durante gli anni”.

Mario Balotelli ha iniziato una nuova e insolita avventura a Dubai a partire da gennaio 2026. Dopo aver chiuso la sua parentesi in Serie A con il Genoa, ha deciso di cambiare totalmente scenario accettando l'offerta dell'Al-Ittifaq, club che milita nella Seconda Divisione degli Emirati Arabi Uniti. Le cose stanno andando in modo piuttosto interessante per Super Mario, sia dentro che fuori dal campo. Nonostante il livello del campionato non sia quello a cui era abituato, Balotelli ha ritrovato una buona regolarità sotto porta collezionando 12 presenze e segnato 6 gol.

Recentemente inoltre Balotelli è uscito allo scoperto sui social con la sua nuova fidanzata, Angelica Moccia, con cui si gode la vita nella metropoli degli Emirati. Insomma, una scelta di vita e di carriera meno esposta ai riflettori del grande calcio europeo, ma che gli sta permettendo di giocare con continuità e di mantenere una buona media realizzativa. Ma nel frattempo gli occhi di Balotelli sono fissi anche sul campionato italiano. Su Instagram con una story, l'attaccante ha spiegato a suo modo di essere rimasto basito da ciò che sta accadendo tra inchieste arbitrali e le ultime vicende dei procuratori raccontate da Corona.

Il post di Mario Balotelli su Instagram.

"Oggi, nel ‘brutto' che è uscito nel calcio avete le risposte a domande fatte durante gli anni tipo: ‘Perché non torni a giocare in Serie A? Perché ce l’hanno sempre con te? Perché non vieni in questa squadra? Perché non torni in Nazionale?' Giusto per dire è..! L’Italia si riprenderà come ha sempre fatto". Balotelli evidentemente fa capire di essere rimasto un po' deluso da ciò che si nasconde nel calcio italiano e che sta emergendo nel corso degli ultimi mesi. La vicenda AIA ma anche quella relativa agli agenti e alla telefonata di Vincenzo Raiola a Fabrizio Corona durante l'ultima puntata di ‘Falsisissimo' in cui ha condiviso la sua testimonianza su una sorta di sistema che esisterebbe tra direttori sportivi e agenti nell'acquisto di calciatori.

Raiola aveva anche parlato di una vicenda relativa al Genoa, squadra in cui Mario Balotelli ha giocato fino alla passata stagione quando in panchina c'era Vieira. L'attaccante è stato poi escluso dall'allenatore francese che non gli ha concesso praticamente nemmeno più un minuto rendendo ormai vane le sue possibilità di rinnovo. Balotelli però si è voluto rilanciare ma senza dimenticare il passato e probabilmente le problematiche e gli ostacoli, non sempre relativi a questioni di campo, che non gli hanno permesso di andare avanti in questo mondo. Balotelli fa intendere probabilmente questo, dato che, soprattutto negli ultimi anni, è spesso rimasto fuori pur dimostrando, soprattutto dopo l'esperienza in Turchia, di meritare un'altra chance importante in Italia.