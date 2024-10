La telefonata di Gilardino a Balotelli per riportarlo in Serie A: è in trattativa con il Genoa

video suggerito

Questa mattina Mario Balotelli ha ricevuto una chiamata inaspettata, di quelle che potrebbero dare un'altra svolta alla sua carriera. Dall'altro capo del telefono si sentiva la voce di Alberto Gilardino che aveva una missione per lui: sposare la causa del Genoa e aiutare la squadra a risollevarsi da un inizio di campionato molto difficile. Una proposta allettante per poter tornare in Serie A e coronare il grande desiderio mai nascosto dall'attaccante nelle ultime interviste.

Le voci si rincorrono veloci e dopo la corte del Torino arriva anche quella del grifone che secondo quanto riportato da Repubblica spingerebbe per avere Super Mario da subito all'interno della sua squadra per dare una mano all'attacco e provare la difficile risalita in un campionato cominciato davvero molto male.

Il Genoa piomba su Balotelli

La volontà di tornare in Serie A ha portato diverse squadre a rivolgere lo sguardo verso l'attaccante, attualmente svincolato e alla ricerca di un nuovo progetto dal quale ripartire. Se subito dopo l'infortunio di Zapata era stato il Torino a farsi avanti, nelle ultime ore è spuntato anche l'interessamento del Genoa che avrebbe provato a intavolare una trattativa. Balotelli vorrebbe tornare in Italia dopo le avventure all'estero e la sponda rossoblu di Marassi potrebbe essere l'alternativa giusta per ritornare in pista.

Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stato lo stesso Gilardino a telefonare all'attaccante per capire la sua disponibilità e il gradimento per la nuova destinazione. Sarebbe una grande suggestione per tutta la piazza che sta affrontando un momento di difficoltà: il Genoa è in piena zona retrocessione e ha vinto appena una partita nelle prime sette giornate di campionato, oltre ad avere uno degli attacchi meno prolifici della Serie A che potrebbe solo trarre giovamento dalla presenza di Balotelli.