Duvan Zapata, il responso sull’infortunio è gravissimo: tripla lesione e stagione finita Duvan Zapata ha chiuso anticipatamente la sua stagione. L’attaccante colombiano ha riportato un serio infortunio al ginocchio nel match con l’Inter. L’attaccante del Torino starà fuori molto a lungo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La stagione di Duvan Zapata è finita già adesso. Gli esami strumentali sono stati assai dolorosi per l'attaccante colombiano e per il Torino che perde per tutta la stagione il suo bomber, che si è procurato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale e laterale: "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Il Torino Football Club abbraccia con affetto Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto in campo".

Zapata si è infortunato durante Inter-Torino

L'infortunio di Duvan Zapata è arrivato nei minuti finali di Inter-Torino, incontro nel quale aveva anche fatto gol. Zapata stava inseguendo il pallone in modo generoso e facendo una brusca sterzata, il ginocchio ha effettuato una torsione particolare e poco dopo il giocatore è finito a terra. Immediatamente sia i calciatori del Toro si sono avvicinati, così come l'arbitro e quelli dell'Inter. Tutti hanno capito rapidamente la gravità. Zapata sui social domenica ha ringraziato tutti coloro che gli hanno scritto per mostrargli affetto e augurargli fortuna. Ora il responso.

Stagione finita per Zapata, il Toro a caccia di un attaccante

La diagnosi è stata tremenda e non lascia spazio alla possibilità di ritornare in campo prima della fine della stagione. Lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e laterale. Almeno sette o otto mesi di stop. 3 gol in 7 partite di campionato per Zapata, che ne aveva realizzati 12 nella scorsa stagione. Ora si ferma, suo malgrado, il bomber colombiano. Una grave perdita per il Torino che in attacco resta con Che Adams e Sanabria. Oltre a Karamoh e a Alieu Njie. Si fanno già diverso nomi per il sostituto di Zapata, compreso quello di Mario Balotelli, che è attualmente svincolato.