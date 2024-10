Balotelli al Torino al posto di Zapata, l’idea c’è: Mario è prontissimo, si sta allenando a Brescia

video suggerito

Il Torino aspetta con ansia l'esito degli esami cui sarà sottoposto oggi Duvan Zapata, uscito in lacrime nei minuti finali del match perso dai granata sabato sera in casa dell'Inter. Il 33enne attaccante colombiano stava rincorrendo il pallone quando, nello sterzare, il suo ginocchio sinistro ha avuto una torsione innaturale, lasciandolo dolorante a terra e poi portato fuori in barella. Si è capito subito che l'infortunio era serio, al punto che il Torino sta valutando se prendere un attaccante sul mercato degli svincolati: nelle ultime ore è spuntato il nome di Mario Balotelli, una soluzione che riporterebbe in Serie A un personaggio sicuramente da copertina, ma col tassametro che adesso dice 34 anni, compiuti lo scorso agosto.

Duvan Zapata esce in lacrime nel finale di Inter-Torino

Attesa per l'esito degli esami di Zapata: legamento crociato o collaterale

Prima di prendere una decisione su come muoversi, il club granata aspetta di sapere che tipo di danno abbia generato nell'articolazione la brutta distorsione rimediata da Zapata: se la temutissima rottura del legamento crociato o quella grave, ma meno disgraziata, del collaterale. In quest'ultimo caso, l'assenza sarebbe di due-tre mesi e dunque la rosa a disposizione di Vanoli potrebbe tamponare l'indisponibilità del capitano con l'impiego di Sanabria, senza contare che – oltre ad Adams in campo dal 1′ a San Siro – sabato in panchina c'erano anche Vlasic e Karamoh, due giocatori offensivi che potrebbero trovare più spazio.

Idea Balotelli per il Torino al posto di Zapata

Lo scenario cambierebbe completamente in caso di lesione al crociato e stagione praticamente finita per Zapata: a quel punto si potrebbe decidere di non aspettare il mercato di gennaio e mettere invece sotto contratto un calciatore già disponibile, ovvero uno svincolato. E qua è saltato fuori Balotelli, svela ‘La Stampa': l'ex attaccante della nazionale è prontissimo, si sta allenando da solo a Brescia, come documentato anche sui suoi social, e non vedrebbe l'ora di tornare a calcare i campi di Serie A, dopo le ultime stagioni trascorse all'estero, tra la Turchia con l'Adana Demispor – dove ha fatto bene, 26 gol in 51 partite – e la Svizzera col disastro Sion.

Mario Balotelli con la maglia dell'Adana Demispor

Quando succedono infortuni come quello di Zapata, intermediari e agenti fiutano l'occasione e iniziano immediatamente a muoversi: oltre al nome di Balotelli, nella lista di attaccanti svincolati ci sono anche il 28enne ex Udinese Success, il 35enne ex Bayern Choupo-Moting ed anche quel Ben Yedder che tuttavia ultimamente è salito in cronaca per vicende spiacevoli e non legate al calcio giocato (deve affrontare un processo per violenza su una donna e ha ammesso di essere alcolizzato).