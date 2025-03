video suggerito

Il Torino gode con Vlasic, suo il gol decisivo che condanna l'Empoli alla zona retrocessione Dopo un primo tempo anonimo, la gara si infiamma nella ripresa dove ha la meglio il Torino: decisivo il gol di Vlasic che fa volare i granata e condanna l'Empoli all'ennesima sconfitta in campionato.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Torino di Vanoli fatica ma alla fine riesce nell'obiettivo prefissato: vincere. Lo ha fatto nel secondo tempo grazie a Vlasic contro un Empoli che ha provato a resistere fino alla fine. Un KO pesante per i toscani che restano ancorati alla Zona rossa della lotta per la salvezza mentre i granata salgono ancora in classifica dando continuità importante di risultati. Nel finale, raddoppio di Masina annullato dal fuorigioco semiautomatico del VAR.

Il Torino ha provato sin da subito a dare una continuità importante al proprio momento positivo che ha permesso ai granata di risalire la classifica. Di fronte al proprio pubblico l'occasione è ghiotta contro l'Empoli di D'Aversa in caduta libera e sulla soglia della zona rossa della retrocessione. Ma al Grande Torino i granata non riescono a passare malgrado un primo tempo giocato meglio rispetto ai toscani, sempre più controfigura dell'ottima impressione che avevano destato a inizio stagione. Poche emozioni, ancor meno occasioni da gol da segnalare e i primi 45 minuti che scorrono su un monotono 0-0.

Anche nella ripresa il leitmotiv della partita non cambia con la pioggia incessante che ne condiziona la qualità e lo spettacolo. Vanoli prova a spingere i suoi verso i tre punti, cambiando i protagonisti senza modificare l'assetto tattico ma fatica a costruire e organizzare ripartenze che possano impensierire i toscani. L'Empoli così prende più confidenza e sale di baricentro giocando molto più spesso nella metà campo granata anche se Milinkovic-Savic è davvero poco impegnato in porta. Poi a metà del secondo tempo, ci pensa Vlasic a trovare dal nulla il lampo che porta il Torino in vantaggio: tiro all'angolino per l'1-0 granata che fa esplodere lo stadio: 4° centro in campionato e nono successo in campionato. Per l'Empoli ennesima amarezza: tre soli punti nelle ultime 13 gare.