La classifica dei migliori rigoristi della storia del calcio: c'è un solo italiano, è quarto L'ex nazionale inglese Rickie Lambert è il miglior tiratore di calci di rigori della storia del calcio, considerando la percentuale di realizzazione. Nella classifica è presente un solo italiano, Mario Balotelli, che è quarto.

A cura di Paolo Fiorenza

Avere in squadra un rigorista affidabile è un bene prezioso per gli allenatori, che sanno bene come le partite di calcio possano essere spesso decise da un singolo episodio. Sul dischetto serve gente che abbia il ghiaccio nelle vene, la tecnica non basta in quei momenti in cui i battiti del cuore vanno a mille e lo stadio è un crogiuolo di emozioni. Freddezza e psicologia nella guerra di nervi col portiere avversario (chiedere qualcosa al riguardo al fenomenale Donnarumma) scandiscono i passi che separano il battitore designato dal pallone. Essere un grande attaccante non significa necessariamente essere anche un grande tiratore di rigori: lo stesso Leo Messi ha sbagliato quasi un quarto dei penalty che ha tirato nel corso della sua carriera e non è tra i migliori specialisti.

Rickie Lambert è il miglior rigorista di sempre, considerando la percentuale di realizzazione

La classifica dei migliori tiratori di rigori della storia del calcio

La classifica dei migliori rigoristi di sempre, messi in fila in base alla percentuale di rigori che hanno trasformato in gol nella loro carriera, tenendo conto solo di quelli in partita ed escludendo dunque quelli delle sequenze finali dopo tempi regolamentari e supplementari, vede in testa l'inglese Rickie Lambert (51 rigori segnati su 54) davanti all'ex milanista Marco Van Basten (51 su 55) e a un altro inglese, Alan Shearer (72 su 78). Il primo e unico italiano in questa graduatoria è quarto: si tratta di Mario Balotelli (48 su 53).

Mario Balotelli sul dischetto del rigore: quasi una sentenza

Seguono alle spalle del bresciano Bruno Fernandes (59 su 65), l'ex portiere brasiliano Rogerio Ceni (47 su 52), Robert Lewandowski (88 su 98), Harry Kane (89 su 100), Erling Haaland (49 su 56), Cristiano Ronaldo (decimo con 172 centri su un volume mostruoso di 203 rigori tirati, il che gli vale il soprannome di ‘Penaldo' da parte dei suoi detrattori), Frank Lampard (61 su 72), Steven Gerrard (46 su 55).

La classifica dei migliori rigoristi della storia del calcio, in base alla percentuale di realizzazione (minimo 50 rigori tirati): fonte Givemesport

Le Tissier e Palmer quasi infallibili ma non sono presi in considerazione

Peraltro c'è qualcun altro che sarebbe primo, se tra i criteri presi in esame da ‘Givemesport' nello stilare la classifica dei migliori rigoristi della storia del calcio non ci fosse quello che richiede un numero minimo di penalty calciati per essere considerati, ovvero 50. Il che significa che Matt Le Tissier, nonostante abbia sbagliato solo uno dei 48 rigori che ha calciato nel corso della sua carriera, non può entrare nella classifica, così come Cole Palmer, che col Chelsea è quasi infallibile dal dischetto (ha sbagliato il suo primo rigore solo all'inizio di marzo) ma è ancora molto lontano da quota 50.