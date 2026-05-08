Samuele Inacio scrive un’altra pagina di storia del calcio italiano: primo gol con il Borussia Dortmund

Samuele Inacio firma la sua prima rete con il Borussia Dortmund nella vittoria contro l’Eintracht Frankfurt. Dopo Youth League e debutto ed esordio da titolare, Samuele Inacio continua la sua scalata e scrive un’altra pagina di storia del calcio italiano.

Ci sono stagioni che sembrano scritte apposta per restare nella memoria, e quella di Samuele Inacio sta assumendo proprio questo sapore. Il figlio d'arte scrive un'altra pagina di storia del calcio italiano segnando il primo gol con il Borussia Dortmund.

Dopo essersi messo in mostra in Youth League, il giovane talento italiano ha conquistato la chiamata in prima squadra, debuttando poi in Bundesliga fino ad arrivare oggi alla sua prima rete nel massimo campionato tedesco, nella sfida contro l’Eintracht Frankfurt.

Prima rete e nuova esultanza di Samuele Inacio

Anche questa volta Niko Kovac ha deciso di affidargli una maglia da titolare, scelta ripagata pienamente sul campo. Il Dortmund si è imposto 3-2 davanti ai propri tifosi, consolidando il secondo posto in classifica, e il momentaneo 3-1 porta proprio la firma di Samuele Inacio.

L’azione nasce da un traversone di Maximilian Beier: il numero 40 giallonero si coordina perfettamente e conclude al volo di destro, battendo senza possibilità di intervento il portiere avversario. Subito dopo il gol esplode la festa: corsa verso la curva, ginocchia a terra e una particolare esultanza già ribattezzata “Inacio Mask”, con la mano aperta davanti al viso.

Samuele Inacio, un talento atteso da tempo

Nato a Bergamo, Samuele Inacio è il figlio di Inácio Piá, ex attaccante visto in Serie A con le maglie di Napoli e Catania. Cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, ha sempre attirato attenzione per qualità tecniche e continuità sotto porta, pur agendo principalmente tra trequarti e attacco.

Punto fermo delle nazionali giovanili italiane, nell’estate del 2024 ha scelto il progetto del Dortmund, che lo ha strappato alla concorrenza di numerosi club europei con l’obiettivo di accompagnarlo rapidamente verso il calcio dei grandi. Oggi quel percorso ha raggiunto una tappa speciale: il primo gol in Bundesliga, che in Germania molti considerano soltanto l’inizio.